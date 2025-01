Stand: 27.01.2025 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Ballermann maakt Platt"

Carina Dawert berichtet von ihrem turbulenten Kurzurlaub auf Mallorca und dann fängt sie auch noch an zu singen.

AUDIO: Ballermann maakt Platt (2 Min) Ballermann maakt Platt (2 Min)

"Ballermann maakt Platt"

"Ich hab’n Delfin in meiner Bauchtasche und mein Pferd, wenn ich nicht aufpasse…" töönt dat ut de Boxen. De Bodden klevt vun Kööm un Beer un in de Luft liggt en Spoor Döner-Röök mit Wittwust-Aroma. In de linke Hann heff ik anderthalvig Liter Beer, in de annere 'n Delfinsticker, de jüst even een Deern ut ehr Buuktasch ruthaalt un mi in de Hand drückt hett.

Ümgeven vun 600 Lüüd in "Junggesellenafscheeds-Team-Kostümen" kümmt mi gau de Verdacht, dat ik nich optimal op düssen Momang vörbereit' bün… un: Dat elkeen Keerl op düsse Insel luut T-Shirt woll Markus oder Marcel heten deiht. Oha!

Maakt een nu mit oder dreiht een lever wedder üm?

Ik bün erst vör fief Minuten in't Beerzentrum vun'n Ballermann ankamen un al mittenmang vun en persönliche Identitätskries. Op'n Ballermann hest' nämli blots twee Optschonen: Du lettst di op in. Oder du flüggst wedder na Huus.

Natüürli entscheedt ik mi för Optschoon Een. Denn as gode Düütsche bün ik vun Huus ut niveauflexibel. Dat eerste Beer is al dör mien Körper lopen un mit dat tweete Beer in de Hannen föhl ik dat langsam in mi opstegen: De Magie vun Ballermann. In mien Fööt fangt dat an to prickeln.

Miteens is een mittenmang

Denn drückt mi een Frömde een Glittertattoo op de Stirn, een Marcel schenkt mi en Kroon, de pink blinken deiht, un ik bün al mittenmang vun mien persönliche RTL Twee-Doku. Wat mi in de fief Daag op de Insel allens passeert is? Dor kann ik mi nich mehr op besinnen. Man dorför kenn ik nu dat Geheemnis vun'n Ballermann: Dor sünd nämli all Minschen gliek. Egal, wat arm oder riek.

Dor fallt mi in… Ik heff doch jichtenswo noch… "'n Delfin, in meiner Bauchtasche!"

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 27.01.2025 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch