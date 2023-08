Stand: 01.08.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Single an'n Strand"

Carina Dawert geht als Single an den Strand und kommt mit einem Sonnenbrand auf dem Rücken wieder zurück.

"Single an'n Strand"

Endlich wedder Baadsaison! Pack den Bikini in und los. De See is jawoll för all dor - ok för Singles!

An'n Strand ankamen bedüüt dat natürlich erstmal uttrecken. Nützt jo nix. Ik kiek an mi rünner. Wat mien bleeke Huutfarv wohl de Sünn reflekteren deiht? Norddüütsche Kalkleiste dröppt unraseerte Been mit Leverplackens, de mien Huutdoktersche bi mien letzt Besöök stief opto as "Alterserscheinungen" identifizeert hett. Naja, villicht bringt mien Vampirteint tominnst den Vördeel, dat ik nu gauer bruun warr. Sotoseggen as mien egen Reflekschoonschild.

As Teenager geev dat noch annere Tricks

Blifft blots noch een Problem: Wo schaff ik dat, mien Rüch alleen mit Sünncreme intosmeren? Mit Veerteihn harr ik dorför ja en sekeren Anmachtrick ut de Bravo: "Gah eenfach op 'n söten Keerl to un fraag em, wat he di nich dien Rüch incremen kann. Plinker plinker." Aver mit över Dörtig? Ik wies doch nich en Frömden mien Alterserscheinungen. Schiet op Dr. Sommer. Dat mutt so gahn.

3 Stünnen later. Ik bün wedder tohuus un stah vör'n Spegel. Bleek is mien Huut nu nich mehr. Man dorför root. Deeproot. Wat woll mit mien Rüch passeert is? Ik dreih mi üm… un wat schall ik seggen: Vun hüüt an bün ik nienich wedder alleen. Twee Hannenafdrücken hebbt sik op mien Rüch inbrannt. Jüst so, as harr ik versöcht, mi sülvst to umarmen. Ik bün nu offiziell as Single brandmarkt worrn.

Aver tominnst heff ik endlich begrepen, woans Dr. Sommer to sien Namen kamen is.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

