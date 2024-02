Stand: 26.02.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Semesterferien"

Jördis Weerda hat zwar gerade erst frisch mit dem Studium angefangen, kann aber schon gut eine Pause gebrauchen.

"Semesterferien"

Kinners wat hebb ik dar op töövt! Un nu is dat endlich so wiet - Semesterferien!

Endlich wedder Tied för Kraam, de ik in de Vörlesen-Tied nich maaken kunn. Wat hebb ik mi freut! Un ik harr nie nich dacht, dat ik dat mal segg, aver ik hebb to veel Tied! Kennt ji dat, wenn ji so richtig Langewiel hebbt? Dann fangt man an verrückten Kraam to maaken.

Autos tählen as Frietietdoon

Ik hebb mi vor luter Langewiel an't Finster sett un anfungen de Autos to tählen. Bi 100 hebb ik uphört. Darnah hebb ik anfungen to raaten, welkeen Farv dat nächste Auto hett, bevör ik dat överhaupt sehn kunn. Man nah 10 Minuten weer dat ok to langwielig.

Also hebb ik mi vör de Laptop sett un anfungen in't Internet na Klamotten to kieken. "Man blots kieken!", hebb ik mi jümmers wedder dacht. Wat schall ik seggen, hett nich klappt. Un bums - weern 50 Euro weg. Ik hebb een nee Büx funnen. Dat is ja nich so, dat ik noch keen Büx in mien Schapp hebb, aver de hett mi so anlacht. Ik kann ji dat gar nich richtig verklaarn.

Blots ene Büx riekt jo ok nich

Un as ik de Büx so in mien Worenkorf harr, is mi upfullen, dat ik gar keen passliches Bavendeel darto hebb. So mööt ik also noch na een Bavendeel to mien nee Büx kieken. Hebb ik ok funnen. Dar weern dann nochmaal 30 Euro weniger op mien Konto. Dat Internet is gefährlich. Dar find ik wat, wat goot utsüht und dann hebb ik mit dree Klicks wedder wat bestellt, wat ik eegens gar nicht bruuk.

Eegens wull ik ok sporen. Dat hett ja al wunnerbar klappt. Villicht deiht mi de Semesterferien gar nich so goot as ik dacht hebb. Ik bün bald bankrott! Ik glööv, ik bruuk Ferien vun de Semesterferien!

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

