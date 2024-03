Stand: 15.03.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Op'n Karkhoff"

Gerrit Hoss geht mit seinem Sohn auf dem Friedhof spazieren. Dabei kommen sie ins Gespräch über Grabsteine und ihre Inschriften.

"Op'n Karkhoff"

De Karkhoff is ja en Ort, wo en in sik geiht un sik an de Lüüd besinnt, de dor ünner de Eer liggt. Man liekers gifft dat dor veel to entdecken. Heff ik markt, as ik mit mien Söhn eenmal na Uroma ehr Graff kieken weer.

Dor heff ik em verklort, wat de Johrestallen op de Steen to bedüden hebbt. Un wiel dat he ja en Pläseer in Mathe hett, fung he glieks mit Reken an. Hett nich lang duert, dor hebbt wi en Graff funnen, wo en Fro meist 100 Johr oolt worrn is. Bi en Graff is een blots 34 worrn un denn hett he mi fraagt, wüso de al so fröh dootbleven is.

Gifft so veel mehr Grünne as blots dat Öller

Ja un dat weer doch mal interessant, wenn op jedeen Steen stahn wörr, wat de Doodesoorsaak weer. Mehrsttiets woll dat Öller. Man villicht staht dor denn ok so Saken as "He hett twee Schachteln an'n Dag schmöökt" oder "De Fallschirm gung nich op".

Klor gifft dat denn af un an ok mal en Grund to'n grienen. "He is bi'n Footnogels snieden vun'n Balkon fullen" oder "Een Schritt toveel na achtern för dat Selfie".

Ok de Mann, de de Niagarafäll in en Fatt daal is, de is storven, wiel dat he jichendswann op en Orangenpell utruscht is. Tja, so dösig kann dat loopen.

Ok en Weg, Lüüd kennentolehrn

Man de Idee, de is gor nich dösig, düsse Geschichten op de Steen to bringen. Ok wenn wi de Lüüd gor nich kennt hebbt: Du kriggst doch en lütt Vörstellen, wat för Minschen hier un dor de letzte Roh kregen hebbt. So ward de Karkhoff to'n Belevnis un wi sett uns mal op ganz anner Art mit den Doot utnanner.

Ja un op jedeen Fall lehrt wi "för't Leven" dorto. Heet: Wi passt bi't Footnogels snieden oder Orangen schellen op jeden Fall düütlich beter op.

