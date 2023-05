Stand: 17.05.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Oostfreesland in echt - Vadderdag"

Die Ostfriesen sind ein sehr eigenwilliges Volk, mit ganz eigenen Traditionen und Wahrheiten. Das weiß keiner besser als der Autor selbst.

AUDIO: Oostfreesland in echt - Vadderdag (2 Min) Oostfreesland in echt - Vadderdag (2 Min)

"Oostfreesland in echt - Vadderdag"

Mörgen is weer Vadderdag. Un an disse Dag hebben wi in Oostfreesland en bült Traditionen.

Fröher ok bekannt as Himmelfahrt. Un disse Naam kummt daarher, dat Tjark de Vries un Okko Onken in de Himmel upfahren wullen, so as Jesus damals. Un do sünd de beid mit Rad los un wullen de hoogste Punkt in Oostfreesland anstüren, daarmit se dat nich mehr sowiet in' Himmel harren. Dat weer 1536.

Damals dochen se, dat weer de Plytenbarg bi Leer, man as se daar ankwemen hett Wiebke Wilken hör vertellt, dat de hoogste Punkt, woll de Wittdün up Spiekeroog is. Wiel keen Schipp mehr fohr, hebben se sük seggt, wi versöken dat anner Jahr up sülvig Dag nochmaal.

Is de Plytenbarg würklich de hoogste Punkt?

Un bi de twede Versöök sünd ok gliek noch en paar Kerls mitkamen. Man van Spiekeroog ut hebben se de Störtebekertoorn van Mainhaaf sehn un de weer noch hoger, also noch dichter an Himmel. Also harrn se för dat Jahr d'rup weer en Himmelfahrtstour. In Mainhaaf hett Foline Eilers ut Eilsum de Mannlüü aber vertellt, dat de Leuchttorn in Campen noch hoger is un do… Naja, se können sük dat all denken.

Over de Jahren hebben sük disse Himmelfahrten rumproot un anner Kerls hebben dat namaakt. Un so hebben Tjark de Vries un Okko Onken ut Kreihüttenfehn de Vadderdagstour erfunnen. Of se jemals in d' Himmel fahren sünd, is nich overlevert.

Traditschoon vun annere adapteert

Aber vandaag is dat all anners. Denn wiel hör Muttertag to langwielig is, sünd nu de Froolüü an Vadderdag mit Rad unnerwegens. De verkleden sük as Kerls, trecken sük Manchestern Büxen an, Kleben sük Haar in't Gesicht un öven aal maal, luut to rülpsen un to grölen. Denn stiegen se up Rad un jükeln los. All paar Kilometers hollen se an, kippen sük Cabolineum of Ballistol achter de Binsen. Un kamen nett so vull as Emmers weer na Huus.

Man de Arger, wegen Randale un Gefährdung van de Straßenverkehr usw., de kriegen de Mannlüü achteran trotzdem noch of. Wiel dat al siet Jahrhunnerten so weer.

Jewall - so is dat in echt hier bi uns in Oostfreesland.

