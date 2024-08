Stand: 08.08.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Oostfreesland in echt - Teedrinken"

Wenn sich jemand mit eigenartigen Sitten und seltsamen Gebräuchen der Ostfriesen auskennt, dann ist das Frank Jakobs.

"Oostfreesland in echt - Teedrinken"

In Oostfreesland hebben wi en heel bült Traditionen. Teedrinken to'n Bispill. Dat is heel beliebt hier. De Oostfreesentee is ja ut Assam. So heet de Soort un de Gegend in Indien waar de anboot waard. Ursprünglich hebben de Oostfreesen hör Tee aber kumpleet sülvst maakt.

Daarföör hebben se nix anners bruukt as en Schötteldook. Also ein Wischlappen, waarmit man Dischen un Schapen ofwischt. Na elke Wischgang hebben se disse Dook in en Kuum of en Schöttel utwrungen. In dat Water weer ja allns mögliche in: Leverwurstresten, Swaartbrotkrömles, paar Drüpen Karbolineum, wat an'n Schnapsglas vörbigoten worden is, noch wat van Arvtsopp van't Middageten un wat ne noch all.

Also richtig kräftig Smaak. Dat Water hebben se denn up Füür köört upkookt, denn in Teepott, Tüllensiep vöörn rin, dat de Stückjes nich in Teetass lannen dont un denn inschkenken un geneten. De Kluntje runnt dat of. Is denn sööt un suur togliek.

Ümstiegen op de echte Assam ut Indien

Irgendwenner weer dat aber so, dat de Oostfreesen immer mehr Teedörst haren. Tofällig weer damals, also so um 1485, de Amtmann van Achterdiekster Höörn in Indien unnerwegens. Wilko Warfsmann. Egentlich wull he naa't Esenser Schützenfest, aber achter Wiesmoor is he irgendwie verkehrt ofdreiht un up Enn in Indien landt.

Daar het he sehn, wo de Lüü van dat Singpho-Volk sük ut Bladden Tee maakt hebben. Daar hett Wilko Warfsmann dat in't Nöös hat, dat dat dat richtige för de Oostfreesen is. He hett dat per Morseteken gliek sien Kumpels Thiele, Behrends un Bünting vertellt. De hebben futt jeder een Teehannelshuus open maakt, un verkopen sietdem Oostfresentee.

Ach ja, un de echt Oostfresen drinken Tee immer noch up de heel oll Manneer. Dat gifft de Utdrück "de Tee smeckt as Schöttelwater". Nu weten se waar dat heerkummt. Jewall. So is dat in echt hier bi uns in Oostfreesland.

