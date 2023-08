Stand: 11.08.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Oostfreesland in echt - Sömmerferien"

Frank Jakobs liebt es, alle Nicht-Ostfriesen hinters Licht zu führen. Und das tut er auch heute wieder.

Wi Oostfresen hebben ja en bült Traditionen. Un daarto hören ok de Sömmerferien.

Also dat wi keen hebben. "Was? Das ist doch Quatsch!" denken se nu villicht. Aber overleggen se doch maal: Waar fahren de Urlaubers hen in d' Sömmer? Genau. Na Oostfreesland. Dat heet, de Minsken an de Küst mutten Arbeiden, daarmit dat de Urlaubers dat good geiht.

Denn mutten de Ollen in Restaurant Eten koken för de Gasten, Bedden maken un Saken verkopen. För de Schippen graben de Kerls denn in de Ferien de Fahrrinn nochmaal extra mit Schüpp ut, dat de Dampers flinker fahren können. Van dat hele Watt, daar maken wi denn Strom van, waard ja ok meher bruukt in de Ferientied. 100 Emers sünd een Kilowatt, ungefähr.

Ok dat Wort "Ferien" kummt ut't Oostfreeske

Un denn mutten de Oostfreesen de Urlaubers ja ok immer dör dat Watt föhren. Un hör wat vertellen van Wattwurms un Seehunnen - de gifft dat egentlich gaar nich. Up de Seehundbanken liggen nämlich de Kinner verkledd as Seehunnen. Dat finnen de Urlaubers so nümich, dat se sük immer en Seehund mit na Huus hen nehmen. As Plüschdeer of so. Katsching! Weer Geld ut de Urlaubers Taske trucken.

Dat Woord Ferien kummt ja ok van "verlichten = Erleichtern". 1493 seh de Börgmester van Norddeich Mole, Menso Menke Mensen, an sien Lüü: "Nu is Sömmer un de Urlaubers komen. Nu verlicht ji em!" Also "Erleichtert sie"! Ut "verlicht ji em" is "verlichtjemm", "verlijien" un schließlich "Ferien" worden.

Un so sünd de Oostfresen mit Ferien riek worden un kunnen de Oostfreeske Insels bohen un Leuchttorns. Un de Urlaubers noch mehr verlichten. Un daarmit dat ok so wiedergeiht, gifft dat för de Oostfresen keen Sömmerferien. All siet Jahrhunnerten nich.

Jewall. So is dat in echt hier bi uns in Oostfreesland.

