Stand: 09.01.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Nee heet Nee"

Immer noch gibt es Männer, die die Ansage "Nein" nicht respektieren, hat Marie Sophie Koop festgestellt.

AUDIO: Nee heet Nee (2 Min) Nee heet Nee (2 Min)

"Nee heet Nee"

Een geiht de Straat langs un denn höört een dat Fleiten. Dat Fleiten vun 'n Keerl, de denn sogor noch röppt: "Na, Söte, hest du 'n Fründ?" Düsse Situatschoon hett meist jede Fru al mal beleevt. Dat gifft twee Mööglichkeiten dorop to reageren: Erste Opschoon: gor nich. Twete Opschoon: antern, dormit de Keerl liese is.

Bi de erste Opschoon fleit un röppt de Keerl aver noch 'n poor Mal, dat kann denn ok al mal 'n poor Minuten duern, bet he keen Lust mehr hett. Bi de twete Opschoon kann een de Läng vun de Konversatschoon mit de Antwoort stüern. Seggt een "nee", also dat een keen Fründ hett, denn geiht düsse wunnerbore Konversatschoon wieder. Ok wenn een denn versöcht den Keerl to verkloren, dat he di in Roh laten schall. Denn kriggt een blots to hören: "Nu wees man nich so. Ik will doch blots snacken."

Grundsatz in't Gesett fasthaalen

Un wiel 'n Fu dat nipp un nau weet, antert se op de Fraag jümmers mit "Jo", ok wenn se Single is, wiel se weet, dat se ehr "nee" nich tellt. Siet 'n poor Johren gifft dat den Grundsatz "Nee heet nee". Ik will man höpen, dat "Nee heet nee" ok endlich mal vun jedeen in egal wat för 'n Situatschoon akzepeert warrt.

Un för de, de seggt, "Aver, wo schall een denn sünst 'n Fru kennenlehren?" De schall mi man de Statistik wiesen, wo veel Keerls dörch so een Akschoon 'n Fru funnen hett. De Andeel liggt woll bi null Perzent. Allens, wat een dör fleiten un röpen kriggt, is de Hund, de afhaut is.

Villicht is dat ok de richige Antwoort op dat Fleiten un Ropen: "Söökt Se ehrn Hund?" Man wat klor is, de Hund, de hett bi uns Fruens beter Chancen op 'n Date as de Keerl.

