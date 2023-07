Stand: 04.07.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Kann ik wat hölpen? - Deel 1"

Hilfsbereitschaft ist toll! Deswegen hilft Achim Kußmann auch gerne - zumindest kurz.

So as veel' Minschen hölp ik ok geern wo ik man kann. De Fraag "Kann ik wat hölpen?" geiht mi jümmer licht un ernsthaftig över de Tung. Männigmol hett disse Satz avers ok fatale Folgen.

Nülich weer mien Naver Sven jüst dorbi, en poor Dischen un Bänke vun sein Anhänger aftoladen. Ik bün denn natürlich foorts röver na em: "Moin Sven, schall ik gau mit anpacken?" - "Oh, dat weer fein. Blots gau de Garnituren in de Garaasch packen, wi fiern an Weekenend jo Katharinas Geboortsdag."

Föhrt wedder eens to't annere

Na - wenn dat wieder nix is, heff ik noch dacht. Aver denn heff ik de Garaasch vun binnen sehn. Dor weer jo gar keen Platz, vullprobt mit Bohult, en ganzen Dutten Breder, Latten un Balken. Denn noch de ganze Campingkraam un Gornmöbel. Dor hebben wi denn erstmol Klor Schipp maakt.

As de Dischen un Bänke verstaut weern full Sven in, nu wo he jüst den Anhänger an't Auto hett, dat weer jo de Mööglichkeit, endlich mol dat ganze Busch, wat noch ganz achtern in de Goorn liggen deiht, na de Kompostanlaag to fohrn. Na, dor heff ik denn ok noch gau mit anpackt.

Nu deiht mi alles weh un ik bün fix un fardig, aver bi Sven is allens Schier. Blots in mien Garasch süht dat jümmers noch ut as bi Hempels achtern Schapp. Aver Tööv! Mien Naver Roman - de steiht jüst so'n beten bräsig an Tuun to'n Smöken. De kann mi wiss wat hölpen.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

