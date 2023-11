Stand: 15.11.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "FKK-Happen"

Ines Barber denkt über eine Kreuzfahrt nach. Wie wäre es wohl, unter der heißen Sonne hüllenlos an Deck zu liegen?

"FKK-Happen"

Solk mega Krüütfohrtschipp is jo en ganz egen Welt. Een besünner Kosmos. Ik heff leider mol'n fiese Thriller över'n Krüüzfohrt leest, siet düsse Tiet is dat för mi keen Option mihr. Man ik kiek mi geern an, wat allns so löppt op See.

Heavy Metal Krüüzfohrt - klor. Wacken all over the world. Super. Kann ik mi vörstelln. Adults only - keen Kinner an Bord, okay. Man nu heff ik Biller in Kopp, de sünd beten verdwars. Hest Du al mol vun FKK-Krüüzfohrten höört? Tjo. Gifft dat, op grote Damper un heel romantsch ok op lütte Krüüzfohrer. Natürlich blots dor, wo dat super warm is un ok verlöövt. - Jaaaa.

So ene FKK-Krüüzfohrt hett Vör- un Nadeele

Na kumm, is egentlich jo praktisch. Du brukst nich so veel Kleedaasch mitschleppen. Annerwies, di versteken achtern poor schicke Plünnen geiht ok ni mihr… Liekers, bien Empfang mit'n Kaptein schasst di wat översmieten. Ok in't Restrant? Seker. Nich, dat di dat Gulasch womööglich ut Versehn rünnerfallt un oppe Oberschenkel en Lock inne Huut brennen deit. Oder de Koffi mang de … - autsch.

Na, ik heff Kino in Kopp. Jo, nee, liekers - is doch egol, ik fohr jo sowieso ni mit. Nee, solk gigantsch Hochhuus op Meer, dor krigg ik ok mit Kleedaasch al'n klaustrophobsche Anfall. Een Luxuskäfig op hoge See, ünner di Meter üm Meter dat swatte Meer, un de witte Hai töövt mit Gedüür op'n Dussel, de över Bord geiht - in' Antog oder glieks fardig utpellt - as FKK-Happen. Nee, lever nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 15.11.2023 | 10:40 Uhr

