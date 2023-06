Stand: 23.06.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Enkelkinner"

Ralf Spreckels beobachtet seine Enkelkinder und man kann sagen, er ist sehr stolz auf sie.

Lang her, dat ik Enkelkind weer. Uns Enkel sünd 21, 18 un 15. Wat de so för Ideen hebbt un sik al in de Weltgeschicht rümdrievt! Mega!

Nee, nix mit apen Geldbüdel vun Öllern un Grootöllern. De Nawuss mutt ok tosehn, sik sülm wat dorto to verdenen.

De Öllste maakt neven sien Studium Mathe-Nahölp, bespaast Urlaubskinner, reist maal hier-, maal dorhen, Naricht an uns? Raar! Sien Cousin un Cousine gaht noch to School, sünd aver liek aktiv un flietig. Allerlei Jobs vun Sport bit Babysitten. So spaart de Dree för Reisen un allerlei Ideen. Un wi Grootöllern kriegt dat Muul nich mehr to, wat se sik allens so infallen laat.

Vun Nigeria bit Bari

Letzt kregen wi vun uns 18-jährigen WhatsApp-Videos. Op uns Nafraag: "Bin in Nigeria. Internationales Treffen junger Leute." Wat?

Oder de Deern. Of se uns maal för 'ne Week besöken dörf. Jo, mit 5 Fründinnen! "Sülvstbestimmtes Wahnen" öven. Bedüüd, wi schüllt uns üm gottswillen üm gor nix kümmern.

Vun de Alpen, Pyrenäen, Kanaren oder sünstwoher ploppt Biller in't Smartphone op. Ohn Wöör, aver ümmerhen! Wi wunnert uns ok nich mehr, wenn de Ene maal even mit 'n Toog na Bari in Italien suust, üm siene Facetime-Fründin persönlich kennentolehrn.

Of Bungsbarg oder Ostfreesland: hauptsaak ünnerwegens

Mitünner vergliek ik dat mit mien junge Tiet. Mit Rad un Telt na'n Bungsbarg un wenn't hoch keem na Ostfreesland.

Mien Schatz vertellt, dat se un ehr Süster domools de teihn Kilometers mit uns Lüttbahn "Hein Schönbarg" föhrt sünd üm bi ehr Tanten Alma un Gerda maal so richtig Sommerferien in Kiel-Diedeldörp to maken.

So ännert sik de Tieden!

