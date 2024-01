Stand: 02.01.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Dor hebbt wi denn Salat"

Nach der Völlerei über die Feiertage bricht jetzt auch bei Familie Kromminga wieder die Zeit des Kalorienzählens an.

Salat sall ja sooo gesund weesen. Of un tau schmeckt mi dat ja sogoar ganz goad. Ja un ick weet, wenn een gau wat afnehmen will, denn is Salat een Geheimwaffe, tominst bi mien Göttergatte. He eet denn eenfach jeden Abend een groote Salat un - schwupps! - na circa twee Weeke of so, sünd veer Kilos wech. Eenfach so.

Bi mi geiht dat nicht. Erstens geiht dat nich so eenfach un tweedens: jeden Abend Salat? Jümmers Salat? Dat is sooooooooo langwielig.

Vitaminbombe oder eenfach blots langwielig?

Naja un annerletzt hebb ick hört, dat abends Salat doch goar nich so goad weesen sall, wiel de Rohkost dann de heele Nacht in di rumgären deit. Man, ok - dat is bloots een Meenen. De meeste Lüüd ut de Ernährungswetenschap seggen: Salat is een echte Vitaminbombe un hett ok jede Menge Mineralstoffe. Un langwielig mutt dat ok nich weesen: Man kann Salat ja ok wunnerboar afwesseln - Blattsalat mit Tomate, Batavia mit Nöten un Käs, Isbargsalat mit Ananas un Schinken.

Jaaaa… ick weet. Man jede Dag Salat is mi eenfach to minn Pizza.

Wunnermittel tegen allens

Man denn les ick weer sowat. Wat steiht hier? Salat is good för de Haut un ok för den Gesundheit. Salat is alleerbest för dat ganze Immunsystem un sall sogar een Wunnermittel tegen Krebs weesen. Dat steiht doar, dat hebb ick mi nich utdocht. Kummt noch mehr van de Wunnersalat? Ja, denn Salat sall ok noch super weesen för de lüttjen grisen Zellen. Un seker helpt Salat ok noch tegen de Klimawannel un is super för de Weltfrieden.

Doar hebbt wi de Salat.

