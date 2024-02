Stand: 21.02.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Dat K-Woort"

Gerd Spiekermann redet nicht lange um den heißen Brei herum. Auch von gut gemeinten Floskeln und Smalltalk hält er wenig.

"Dat K-Woort"

Wenn du een Bekannten drapen deist, denn höört dat dar ja so mit to, dat een fraagt: "Na, wo geiht di dat?" Un de Antwoort is doch meist: "Goot." Oder: "Geiht so, bün een beten verküllt, avers dat gifft sik."

Wenn mi disse Daag een fragen deit: "Na, Gerd, wo geiht't?"

Denn segg ik: "Slecht."

"Wat? Grippe?"

"Nee."

"Corona?"

"Nee."

"Ja, wat denn?"

"KREBS!"

"Wat?"

"Ja!"

"Maak kiene Geschichten, du hest…?"

"Ja, ik heff KREBS."

De Chemo hett Folgen

"Gott, Gerd, dat kannst du doch nich eenfach so…"

"Doch, kann ik un do ik. Ik maak dar kien Geheimnis um."

"Un, äh, hest du dat al länger?"

"Ja, siet een halv Jahr."

"Un wat…?"

"Ik mööt för den Rest von mien Leven mit ene Nier utkamen."

"Gott, segg doch nich sowat!"

"Dat is de Wahrheit. Un hier, kiek mal miene Haar."

"Ohja, de sünd ja fix dünn worrn."

"Chemotherapie, wenn du weeßt, wat ik menen do."

"Gerd…"

"Wat is? Is doch goot, dat dat sowat geven deit."

"Ja, ja."

Lever de Wahrheit as drümrüm to schnacken

"Weer di lever ween, ik harr up dien 'Na, wo geiht di dat?' seggt, mi güng dat goot?"

"Nee…"

"Na kiek. Nu weeßt du de Wahrheit."

"Mann, Gerd, eerst King Charles un nu du."

"Nee, annersrum, eerst ik un denn he. Dat willt wi doch mal fasthooln."

"Gerd, dienen Humor hest du ja schient's nich verlaarn."

"Nee, blots een paar Haar. Un de wasst na."

"Is dat so?"

"Ja. Un weeßt du wat?"

"Nee."

"Dar freu ik mi al up, denn de nejen Haar, de schöölt ja veel smucker ween as de olen."

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland.

