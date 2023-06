Stand: 15.06.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Chili un Kapitalismus"

Wer die Wahl hat, hat die Qual, damit könnte man die neueste Geschichte von Jan Graf beschreiben.

Körtens stünn bi'n Dönermann vör mi so'n Opa. Wull ok Döner zum Mitnehmen hebben. "Aber nich so scharf", seggt he. "Vertrag ich nich." Naja, ik jo jüst annersrüm, mi kann de Kraam gor nich hot noog ween, ik so: "Bei mir kannst ordentlich von dem Zeug!" In't Auto eet ik bi't Föhren, mark ik, hett de Typ de Döners vertuuscht! Mien vull labberig. Hett Opa vör mi ja woll mien Döner kregen. Mist, oder? Dat gifft Lüüd, de kriegt richtig Last, wenn de to scharp eet.

Dat is dat mit dat an allens rümentscheden. Nich so scharp, nich so sööt, mehr Wötteln, weniger Blomenkohl, Fleesch nich so veel, Kaffe mit Melk, man keen Zucker, Müsli ahn Rosinen dorför Sünnblomenkeerns, so, un denn kümmt allens dörcheneen. Dat is Kapitalismus. De Konsument kann allens mit utkesen, dat warrt em as Freeheit wiesmaakt, un opletzt verleert se de Översicht un Opa hett Hickop, wiel sien Döner ruineert is.

Eat it or die

Ik weer as Kind mal mit mien Öllern in de DDR. De geev dat dor noch. In en Lokaal harrn se Snitzel mit Kantüffen un Arfen. Ik see, se schullen de Arfen bi mi weglaten, de mag ik nich, do pamp mi de Bedenen an, dat de Arfen dorto höört, basta. Harr ik as verpüttschert Westgöör mien Lex weg. Du hest hier gor nix to bestimmen. Ji kriegt all dat sülvige. Eat it or die. Ik finn, dat harr sien egen effektiven Charme.

Kiek, bi uns is Opa nu mit Hartklabaster vör mien Döner tosamenbraken, wiel sien ZNS nich op dat extra Chilli kloorkümmt.

Manchmal dink ik: Es war nicht alles schlecht.

