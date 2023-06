Stand: 26.06.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Allens normal, oder wat?"

Gesche Gloystein steht sinnierend in einer Schlange an der Ladenkasse und denkt über den Begriff "Normalität" nach.

AUDIO: Allens normal, oder wat? (2 Min) Allens normal, oder wat? (2 Min)

"Allens normal, oder wat?"

Kort achter de Kass van een groot skandinavisch Möbelhuus liggt us leevsten skandinavisch Restaurant. Nu gau noch even een Hot Dog! Un nu gifft de ok in vegetaarsch. Wi bestellt twee, een mit Fleesch un een ahn. De Verköpersche an de Toonbank bölkt nah achten "Een vegetaarsch un en normal!"

Momang mol, denk ik mi, wat heet denn hier normal? De vegetaarsche is doch ok normal, wat is denn nich normal dor an? Dat is eenfach anners. Dat gifft Saken, de vertellt wi as normal. Man van de anner Siet keken is allens, dat nich normal is, ok glieks beurdeelt. Ok op daal keken.

Wokeen leggt fast, wat normal is?

"Dat is de Norm un so maakt wi dat, un dat annere, nah, weet ik ok nich. Neemodschen Kraam." Mit ehr Wöör maakt de Verköpersche dat Bild van normal för all Lüü in de Reeg vör un achter mi nochmal fast, sinneer ik, as de Lüü achter mi mi nah de Kass schuvt. Egens finn ik dat nich goot allens in normal un nich normal to denken, denk ik, as ik en groten Hopen ut Gurken, Mosterd un röst Zippeln op mien Hot Dog doo. Man as normalerwies hebb ik ok nix dorto seggt.

Dorbi is doch allens, wat nich de Norm is, dat wat us leven bunt maakt. Mol wat utproberen, mol wat wagen. Ok wenn dat en vegetaarsch Hot Dog is. Tokamen mol segg ik wat dorto, nehm ik mi vör, as mi de letzte Gurk van't Broot rutschen deiht un mit en Platsch op den Bodden vör mi liggt. De nehm ik natürli woller op un schmiet ehr weg, dat is doch ok normal, achter sik optorühmen, oder?

