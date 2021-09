Triumph in Tokio: Greifswalderin Lindy Ave holt Paralympics-Gold Stand: 04.09.2021 17:30 Uhr Die Greifswalderin Lindy Ave hat bei den Paralympics in Tokio Gold über 400 Meter gewonnen. Die 23-Jährige siegte in der Weltrekordzeit von exakt 1:00,00 Minuten in der Klasse T38. "Ich bin überglücklich", sagte Ave nach ihrem Gold-Triumph.

Ave hat ihre Paralympischen Spiele in Tokio mit einer Goldmedaille veredelt. Bei strömendem Regen ließ die Greifswalderin in einem spannenden Rennen die für das Russische Paralympische Komitee startende Maragarita Goncharowa (1:00,14 Minuten) und die Kolumbianerin Darian Faisury Jimenez Sanchez (1:00,17 Minuten) hinter sich. "Ich bin einfach losgelaufen. Das hätte ich niemals im Leben geglaubt, dass ich das schaffen kann", sagte sie nach ihrem Gold-Rennen der Sportschau.

VIDEO: Leichtathletik: 400-Meter-Gold in Weltrekordzeit für Lindy Ave (5 Min)

"Regenwetter ist man gewohnt, wenn man an der Ostsee wohnt"

"Der Regen hat mich nicht gestört. Regenwetter ist man gewohnt, wenn man an der Ostsee wohnt. Ich bin überglücklich", so Ave. Die Goldmedaille rundet die erfolgreiche Teilnahme der Athletin der HSG Uni Greifswald an den Spielen in Tokio ab. Zuvor hatte Ave, die an einer spastischen Bewegungsstörung leidet, bereits am vergangenen Sonnabend über die 100 Meter Bronze gewonnen. Im 400-Meter-Vorlauf war Ave die schnellste Starterin. Für Deutschland war es die 13. Goldmedaille bei diesen Spielen.

Trainerin Heike Kemmler-Westphal: "Toll," "genial"

Groß war die Freude auch in Sanitz. Dort erreichte NDR MV LIVE eine Trainerin Aves bei der HGS, Heike Kemmler-Westphal, die gerade bei den Landesmeisterschaften der U10 und U12 junge HSG-Nachwuchsathleten betreute. Die Unter-Zehn- und Unter-Zwölfjährigen waren ihrerseits sehr erfolgreich in Sanitz und fuhren erste, zweite und dritte Plätze ein. "Wir haben es auf unseren Handys live mitverfolgt - mit unseren kleinen Wettkämpfern und deren Eltern zusammen. Es war schon sehr emotional - eine geniale Sache." Kemmler-Westphal beschreibt Ave als "sehr ehrgeizige Sportlerin", die "lieber eine Trainingseinheit zu viel als zu wenig macht."

"Bin sehr, sehr, sehr stolz auf sie"

Ave setze sich Ziele, die sie dann auch erreichen will. "Sie ist unheimlich toll dabei in der letzten Zeit, in der ich mit ihr zusammengearbeitet habe", so Kemmler-Westphal. Laut der Trainerin hatte sich Ave eine Medaille als Ziel bei den Paralympics gesteckt. Dass es jetzt Gold geworden ist, freut die Trainerin umso mehr. "Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf sie."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.09.2021 | 17:00 Uhr