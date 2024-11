Schwimmerin Tanja Scholz: Stolz auf Gold bei den Paralympics Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn ist nominiert als Sportlerin des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Ganz Deutschland hat ihr zugejubelt, als sie bei den Paralympics eine Goldmedaille holte.

von Andrea Schmidt

Ein Strahlen, das von innen heraus kommt, und Tränen der Dankbarkeit: Der Moment, als Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) bei den Paralympics in Paris in ihrem Rollstuhl auf dem Treppchen steht und die Goldmedaille bekommt, ist voller Emotionen. Es war die Paralympics-Premiere für Scholz - und sie endete mit diesem Wahnsinnserfolg.

Auch die Kinder verzichten für den Erfolg

"Da steckt so viel Arbeit drin, so viel Schweiß, so viel Verzicht auch von den Kindern", sagt sie dem NDR rückblickend Mitte September. Die Schwimmerin ist stolz auf ihre Leistung. Zwei Minuten und gut 51 Sekunden brauchte sie über 150 Meter Lagen - eine persönliche Bestzeit. Neben der Goldmedaille holte sie außerdem Silber über 50 Meter Freistil.

Auf WM-Titel folgte die Krönung in Paris

Diese Auszeichnung bei den Paralympics 2024 ist der bisher größte Erfolg der Schleswig-Holsteinerin. Allerdings ist sie das Siegen gewöhnt: Sie hat bereits mehrere Weltmeistertitel gewonnen. Tatsächlich bedeuten Tanja Scholz diese Medaillen aber nicht so viel.

"Mir ist der Weg dorthin wichtiger - der ist emotional. Die Medaille ist eine schöne Belohnung", sagt die 40-Jährige. Immer hat die Schwimmerin auch ihre Familie im Blick, ihre drei Kinder und ihren Mann Björn. Sie geben ihr Kraft und Mut.

Inkomplett querschnittsgelähmt durch Reitunfall

Tanja Scholz schwimmt schon, seitdem sie drei Jahre alt ist. 2020 hatte sie einen Reitunfall, der alles veränderte: "Es passierte beim Springen. Ich wurde ohnmächtig auf dem Pferd." Die Elmshornerin ist seitdem inkomplett querschnittsgelähmt: "Ich habe eineinhalb Arme und brustabwärts kann ich meinen Körper nicht mehr ansteuern."

Drei Monate - so erzählte sie rückblickend - habe sie im Bett gelegen. Depressiv und ohne Antrieb. Aber es war wieder ihre Familie, die sie aus dem tiefen Loch herausgeholt hat. Sie fing wieder an mit dem Schwimmen und feiert seitdem sensationelle Erfolge.

Scholz prangert Kürzung von Fördergeldern an

Die Elmshornerin ist außerdem eine Frau, die sich traut, Missstände anzusprechen. Die sich beschwert, wenn zu wenig für Inklusion im Sport getan wird. Die öffentlich beklagt, wenn Fördergelder der Stifung Deutsche Sporthilfe gekürzt werden - mit Erfolg. Tanja Scholz: Eine starke Frau, die weiß, was sie will.

Rückblick auf 2023 Sportler des Jahres 2023 in SH: Ammann, Unruh und THW Kiel Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel sind zu Schleswig-Holsteins Sportlern des Jahres 2023 gewählt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 19.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Schwimmen