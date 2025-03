Neue Aufgabe: Jan Haller wird Rollstuhlbasketball-Bundestrainer Stand: 05.03.2025 11:21 Uhr Nach 15 Jahren als Spieler in der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft wechselt Jan Haller aus Hannover auf die Trainerbank - und übernimmt direkt den Posten des Bundestrainers.

von Tiede Thedinga

Es ist, als wäre es erst gestern gewesen: Die langersehnte Bronzemedaille bei den Paralympics in Paris, die Jubelszenen nach dem entscheidenden Sieg gegen Kanada, der triumphale Empfang in Hannover. Die Bilder und Videos kann sich Haller immer wieder ansehen. Im Vorfeld der Spiele hatte er mit Edelmetall geliebäugelt. Direkt nach dem größten Erfolg seiner Karriere trat der inzwischen 36-Jährige als Nationalspieler zurück.

Basketball im Rollstuhl: Jan Haller tritt in große Fußstapfen

Auch Erfolgscoach Michael Engel verabschiedete sich im vergangenen November. Danach habe sich in der Mannschaft der Wunsch nach einer internen Lösung geregt. Jetzt tritt Jan Haller ein schwieriges Erbe an. Er verspüre "große Freude, aber auch das Gefühl von sehr großer Verantwortung. Das ist definitiv die größte Herausforderung in meiner sportlichen Karriere", sagt der gebürtige Hannoveraner. "Ich bin zwar als Trainer nicht so erfahren, aber habe eine ungemeine Erfahrung als Spieler von vier Paralympics und über 300 Länderspielen, und ich glaube, dass ich in diese Position hineinwachsen kann."

Videos 4 Min Behindertensportler des Jahres: Jan Haller im Porträt Jan kam mit einer Fehlbildung der unteren Wirbelsäule zur Welt. Er ist einer der besten Rollstuhl-Basketballer Deutschlands. 4 Min

Vom Paralympics Kapitän zum Bundestrainer: Rollenwechsel wird nicht einfach

Die Verwandlung vom Mitspieler zum Bundestrainer bezeichnet Haller als "super spannende Sache". An Führungsstärke mangelt es dem Neuen nicht. Sieben Jahre führte er die Nationalmannschaft als Kapitän auf das Feld. Sich selbst bescheinigt er viel Empathie. Er habe ein gutes Gefühl für seine Spieler, egal ob Leistungsträger oder Ersatzmann. Erste Trainererfahrungen sammelte er ab 2019, als er begann die Talente seines Vereins Hannover United anzuleiten. Dass er jetzt zum Einstieg das höchste Traineramt im deutschen Rollstuhlbasketball übernimmt, damit habe er natürlich nicht gerechnet.

Nicht auf Lorbeeren ausruhen

Noch bevor er zum ersten Mal mit seinem neuen Team gearbeitet hat, gibt Jan Haller die Richtung vor: "Paris ist jetzt Geschichte. Ich glaube, dass wir das Thema Zufriedenheit nach einem so großen Erfolg jetzt abstellen müssen, dass wir uns fokussieren müssen auf die Europameisterschaft in Sarajevo im Oktober", sagt Haller. "Da ist dann knallharter Alltag, mit der WM-Qualifikation für 2026 in Kanada, die wir unbedingt schaffen wollen. Da wird es dann nicht 16.000 geben und den Glitzer aus Paris. Da müssen wir jeden Tag voll da sein, um diese Quali zu schaffen und das wird nicht leicht."

Dirk Nowitzki gab den Ausschlag

Als Haller zwölf Jahre alt war, weckte der beste deutsche Basketballer aller Zeiten seine große Leidenschaft für den Sport. Nach einem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei 2001, bei dem er Nowitzki live gesehen hatte, begann Hallers Karriere. Seine Mutter brachte ihn beim ASV Bonn unter. Haller reifte erst zum Bundesliga- und dann zum Nationalspieler. Er gewann je fünf Mal die Deutsche Meisterschaft und den Pokal, dazu zwei Mal die Champions League, EM-Bronze und Bronze bei den Paralympics. Seit 2018 spielt er in seiner Geburtstadt für Hannover United. Nach der laufenden Saison will er als Spieler auch im Verein aufhören und sich voll auf seine neue Aufgabe als Bundestrainer konzentrieren.

