Handballer Rune Dahmke: Mönkeberger Jung' mit Silbermedaille Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Rune Dahmke aus Kiel ist nominiert als Sportler des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Der 31-Jährige holte mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft seine erste Olympia-Medaille.

von Andrea Schmidt

Eine Medaille bei Olympia: Für Rune Dahmke, der gebürtig aus Mönkeberg (Kreis Plön) bei Kiel kommt, ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. In Paris besiegte er mit seinem Team die ganz großen Player wie Frankreich und Spanien, verlor dann gegen Dänemark und kehrte so mit der Silbermedaille zurück nach Schleswig-Holstein. Der Linksaußen hatte während des Turniers elf Tore beigesteuert und mit allen Fasern seines Körpers gekämpft - wie es seine Art ist.

Rune Dahmke: Oft in der Heimat zugegen

Das Edelmetall kann der 1,89 Meter große Sportler zu zahlreichen anderen Pokalen und Medaillen hängen. Mit seinem Verein THW Kiel wurde er bereits vier Mal Deutscher Meister. Außerdem gewann er die Europameisterschaft und die Champions League und wurde dreimal Deutscher Pokalsieger. Sympathisch an Dahmke: Er bleibt immer auf dem Boden, lässt sich noch oft in seinem Heimatort blicken, guckt mal bei der Grundschule vorbei und spielt mit den Kids in der Halle Handball. Ein Star zum Anfassen.

Silber und Gold: Eine Handballer-Heirat

Auch privat war 2024 ein aufregendes Jahr für Rune Dahmke, denn der 31-Jährige hat seine langjährige Freundin Stine Oftedal geheiratet. Noch mehr Handball-Power kann nicht zusammen kommen, denn die Norwegerin gilt als eine der besten Handballerinnen der Welt.

In Paris holte Oftedal mit ihrem Team Gold. Bei Instagram postete Dahmke einige Hochzeitsbilder - alle fotografiert vor dem Standesamt in Kiel - und schrieb dazu auf Englisch: "Not a week like any other."

Der Blick geht Richtung Heim-WM 2027

Das Paar plant, künftig in Kiel zu wohnen. Beim THW Kiel hat Dahmke noch Vertrag bis Ende Juni 2026. Auch abseits vom Handball ist der gelernte Immobilienkaufmann gut aufgestellt: Mit Vater Frank und Bruder Morten hat er eine Immobilienfirma gegründet.

Aber erst mal freut sich Dahmke auf die Heim-WM 2027, die auch in Kiel steigen wird. Der THW-Handballer sagte dem NDR: "Ich finde das phantastisch. Kiel verdient das, die Leute verdienen das. Ich bin voller Vorfreude."

