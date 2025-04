Nach Kontrolle: Essener Polizei schickt Hansa-Fans wieder nach Hause Stand: 07.04.2025 10:15 Uhr Beim mit Sorge erwarteten Risikospiel in der 3. Fußball-Liga zwischen Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock ist es ruhig geblieben. Dazu könnte auch ein großer Polizei-Einsatz abseits des Stadions beigetragen haben. Der FC Hansa hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Die Beamten führten vor der Drittliga-Partie spontan im Rahmen eines großen Einsatzes eine Kontrolle an der B224 durch. "Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen ging in der Anreisephase ein Hinweis ein, dass sich mehrere Gästefans im Bereich des Wasserschloss Wittringen in Gladbeck aufhalten und Schutzbewaffnung und Vermummungsmaterial mitführen sollten", heißt es in einer Mitteilung der Essener Polizei.

"Die Umsetzung des Einsatzkonzeptes ist aufgegangen. Durch konsequentes polizeiliches Auftreten haben wir einen sicheren Spielverlauf gewährleistet." Peter Both, Leitender Polizeidirektor

Unter Schutzbewaffnung, wie sie zum Beispiel bei Schlägereien genutzt wird, fallen unter anderem Mundschutz, Handschuhe und Protektoren. Die Mitteilung ist mit den Worten "Potentielle Gewalttäter frühzeitig lokalisiert" überschrieben. Der Club hat sich zu den Kontrollen bisher auf NDR Anfrage nicht geäußert.

Vor Ort kontrollierten die Beamten - dank des Hinweises gezielt - "mehrere Fahrzeuge mit Rostocker Fans" und stellten dabei "sieben Verstöße gegen das Vermummungsverbot und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zweimal Schutzbewaffnung" fest. Gegen die betroffenen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ins Stadion durften sie danach nicht mehr.

90-minütiger Einsatz erst in der Halbzeit beendet

Doch damit nicht genug. An der Bundesstraße befanden sich laut der Polizei, die selbst mit mehreren Bussen angerückt war, noch rund 100 weitere Fahrzeuge, die ebenfalls der Rostocker Fanszene zugeordnet wurden. Diese Gruppe sei nicht kontrolliert worden, habe sich nach dem Ende des Einsatzes aber entschieden, gemeinsam mit den kontrollierten Personen die Heimreise anzutreten.

Nach NDR Informationen erfolgte der Einsatz an der Bundesstraße erst 45 Minuten vor Anpfiff der Partie und endete auch erst in der Halbzeit. Eine niedrige dreistellige Personen-Zahl soll so lange an der Weiterfahrt gehindert worden sein.

Essener Polizei zieht zufriedenes Einsatz-Fazit

Die Essener Polizei hatte sich in enger Absprache mit den Kollegen in Rostock, aber auch RWE und Hansa akribisch auf den Einsatz vorbereitet. Durch die genannten Kontrollmaßnahmen blieben dann im Stadion mehr als die für die Pufferzone vorgesehenen 600 Sitzplätze leer. Die Lücken im Block waren deutlich zu sehen - und hatten auch akustische Folgen: Es fehlten nicht nur die typischen Fahnen und Banner, es gab auch praktisch keine Unterstützung für die Mannschaft aus dem Fanblock.

"Der Verlauf des Spiels im Stadion sowie die weitere An- und Abreise verliefen friedlich", teilte die Polizei mit. Der Leitende Direktor Peter Both stellte nach dem Ende des Einsatzes am Sonntag zufrieden fest: "Die Umsetzung des Einsatzkonzeptes ist aufgegangen. Durch konsequentes polizeiliches Auftreten haben wir einen sicheren Spielverlauf gewährleistet."

