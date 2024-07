Zverev stürmt am Rothenbaum ins Finale Stand: 20.07.2024 18:37 Uhr Lokalmatador Alexander Zverev hat sich am Sonnabend beim traditionsreichen Tennis-Turnier in Hamburg souverän gegen den Spanier Pedro Martinez mit 6:2, 6:4 durch. Im Finale am Sonntag geht es gegen den Franzosen Arthur Fils, der zuvor Sebastián Báez (Argentinien) mit 6:2, 6:2 bezwungen hatte.

Zverev warf Handtücher ins begeisterte Publikum, dann machte auf den Rängen die Welle die Runde: Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der Olympiasieger bei seinem Heimspiel in Hamburg erneut das Finale erreicht. Das angeschlagene und bandagierte linke Knie machte ihm erneut kaum Probleme, auch wenn er sich bei den Seitenwechseln nicht setzte. Auf Fils ist der Hamburger in seiner Karriere bislang zweimal getroffen: Sowohl vor einem Jahr im Halbfinale von Hamburg als auch im Juni im Viertelfinale von Halle behielt der Deutsche die Oberhand.

Zverev nutzt den zweiten Matchball

Bei strahlend blauem Himmel am Rothenbaum dominierte Zverev gegen den ungesetzten Spanier Martinez vor fast 10.000 Zuschauern auf dem Center Court von Beginn an mit starken Aufschlägen und dominantem Spiel von der Grundlinie. Ein Break zum 2:1 war der frühe Lohn. Beim Stand von 4:2 nahm er dem Iberer erneut den Aufschlag ab und holte sich nach nur 29 Minuten mit einem Ass den ersten Satz. Den zweiten Durchgang begann Zverev gleich mit einem weiteren Break, danach brachte er das Match trotz wachsender Gegenwehr sicher nach Hause. Nach 1:24 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Fils siegt überaschend klar gegen Báez

Seinem Finalgegner war zuvor eine kleine Überraschung gelungen, als er den an Nummer drei gesetzten Argentinier Báez glatt mit 6:2, 6:2 ausschaltete. Für den 20-Jährigen wird es erst sein drittes Endspiel auf der ATP-Tour, seinen bislang einzigen Titel hatte er im Mai 2023 bei seinem Heimspiel in Lyon geholt.

Für Zverev geht es am Rothenbaum auch darum, Selbstvertrauen vor den Olympischen Spielen in Paris zu tanken. Er startet in Frankreichs Hauptstadt gewissermaßen als Titelverteidiger ins Turnier. Zverev siegte 2021 in Tokio - und der Sand von Paris, wo in der kommenden Woche Olympia beginnt, liegt ihm durchaus. Das zeigte sein Finaleinzug bei den French Open im Juni. Und womöglich beginnen die Spiele für ihn gleich mit einem Höhepunkt. Der Hamburger könnte Deutschland bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger vertreten.

Krawietz/Pütz am Rothenbaum im Doppel-Finale

Das deutsche Olympia-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz hat am Sonnabend das Finale am Rothenbaum souverän erreicht. Gegen Hendrik Jebens/Constantin Frantzen gewannen sie mit 7:5, 6:3. Gegner am Sonntag sind die Franzosen Edouard Roger-Vasselin und Fabien Reboul.

