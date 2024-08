Zverev nach Sieg gegen Müller bei US Open in dritter Runde Stand: 28.08.2024 21:42 Uhr Alexander Zverev ist dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel ein kleines Stück nähergekommen. Der Hamburger gewann sein Zweitrundenspiel bei den US Open der Tennisprofis in New York gegen Außenseiter Alexandre Müller in drei Sätzen.

Zverev setzte sich am Mittwochabend (MESZ) im Louis Armstrong Stadium mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 gegen den französisischen Wildcard-Starter durch. Der Tokio-Olympiasieger sah sich dabei wie bereits in seinem Auftaktmatch gegen Maximilian Marterer (Nürnberg) harter Gegenwehr seines in der Weltrangliste wesentlich schlechter platzierten Kontrahenten entgegen.

"Er hat großartiges Tennis gespielt, am Ende des zweiten Satzes war er der bessere Spieler. Ich haben einen Weg gefunden und bin froh, es in drei Sätzen geschafft zu haben und etwas Pause zu bekommen. Es war sehr heiß heute", erklärte Zverev.

Nächster Gegner des 27-Jährigen ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Der 25-Jährige bezwang seinen an Nummer 29 gesetzen Landsmann Francisco Cerundolo mit 6:3, 4:6, 6:4, 1:6, 6:3. Zverev und Etcheverry trafen auf der Tour bis dato einmal aufeinander. Bei den French Open im vergangenen Jahr setzte sich der Hamburger im Viertelfinale in vier Sätzen gegen den Weltranglisten-33. durch.

Zverev muss zwei Sätze lang hart kämpfen

Das Duell mit Müller wurde für Zverev zwei Sätze lang zu einer Geduldsprobe. Er lieferte sich mit den Franzosen immer wieder lange Ballwechsel. Dabei unterliefen dem 27-Jährigen wie bereits gegen Marterer einige leichte Fehler zu viel. Im zweiten Durchgang lag er bereits mit einem Break im Rückstand. Ihm drohte im zweiten Match der zweite Satzverlust. Aber in den entscheidenden Momenten wusste sich die deutsche Nummer eins stets zu steigern. Zudem konnte er sich auf seinen starken ersten Aufschlag verlassen.

Nachdem Müller in den ersten beiden Abschnitten erbittert Gegenwehr geleistet hatte, verließen den Weltranglisten-77. im dritten Satz etwas die Kräfte. Zverev hatte relativ leichtes Spiel und entschied die Partie nach 2:26 Stunden für sich. Der Erfolg gegen den Franzosen war bereits der 54. in diesem Jahr - kein Spieler auf der Tour hat mehr vorzuweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis