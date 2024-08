US Open: Alexander Zverev nach Sieg gegen Marterer in Runde zwei Stand: 26.08.2024 20:07 Uhr Alexander Zverev hat seine Auftakthürde bei den US Open der Tennis-Profis in New York übersprungen. Der Hamburger gewann sein Erstrundenspiel beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen den Nürnberger Maximilian Marterer.

Der 27-Jährige wurde seiner Favoritenrolle beim 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2-Erfolg nach knapp drei Stunden Spielzeit zwar gerecht, musste aber nach dem souverän gewonnenen ersten Satz viel Kraft investieren, um seinen Landsmann niederzuringen. Der in Flushing Meadows an Position vier gesetzte Zverev machte sich dabei das Leben durch für ihn ungewöhnlich viele unerzwungene Fehler selbst schwer. Zudem hatte er Probleme mit dem Aufschlag.

"Es war nicht leicht, er kennt mich und er war ja auch bei Olympia mein Zimmerkollege. Es war ein kniffliges Spiel", sagte der Hamburger. Er trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Wildcard-Starter Alexandre Müller (Frankreich) und Adam Walton (Australien).

Lucky Loser Marterer kämpft verbissen

Für Zverev geht es damit erneut gegen einen Außenseiter. So wie es Marterer war, der als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld der mit 68.560.500 Euro dotierten Hartplatzveranstaltung gelangte. Der 29-Jährige hat sein Match in der dritten Qualifikationsrunde gegen den US-Amerikaner Mitchell Krueger in zwei Sätzen verloren. Weil der Finne Emil Ruusuvuori, gegen den Zverev eigentlich hatte antreten sollen, aus gesundheitlichen Gründen seinen Start absagen musste, rückte der Nürnberger nach.

Und der Weltranglisten-100. verlangte dem Tokio-Olympiasieger wie bereits beim bis dato einzigen Aufeinandertreffen der beiden Deutschen am Hamburger Rothenbaum im vergangenen Jahr - Zverev siegte damals 6:3, 7:5 - einiges ab.

Zverev schwächelt im zweiten Satz

Marterer zeigte mutiges Tennis und schien das Momentum nach dem gewonnenen zweiten Satz gegen einen schon leicht entnervten Zverev sogar auf seiner Seite zu haben. Doch der in den vergangenen Wochen gesundheitlich angeschlagene Hamburger fand anschließend wieder besser zu seinem Spiel, hatte das größere Schlagrepertoire und entschied Durchgang drei recht souverän für sich.

Damit war der Widerstand von Marterer zwar noch nicht gebrochen. Aber dem 29-Jährigen war nun anzumerken, dass er bereits drei Qualifikationsspiele in New York bestritten hatte. Kraft und Konzentration ließen beim Außenseiter nach. Bezeichnend dafür war das zweite Aufschlagspiel des Nürnbergers in Abschnitt vier, in dem ihn zwei Doppelfehler unterliefen. Zverev gelang das Break und damit bereits die Vorentscheidung.

Denn anschließend hatte seine Kontrahent nicht mehr viel zuzusetzen, sodass der Hamburger nicht mehr in Gefahr geriet, in seinem Auftaktmatch über fünf Sätze gehen zu müssen.

