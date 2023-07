Triathlon-WM in Hamburg: Deutsche Mixed-Staffel holt Gold Stand: 16.07.2023 15:39 Uhr Die deutsche Mixed-Staffel hat bei der Triathlon-WM in Hamburg Gold gewonnen. Tim Hellweg, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann setzten sich am Sonntag über 4x 300 m Schwimmen, 7 km Radfahren und 1,75 km Laufen vor Neuseeland und der Schweiz durch.

1:22:08 Stunden benötigte das deutsche Quartett, das zuletzt 2013 den WM-Staffel-Sieg geholt hatte - damals unter anderem mit den späteren Ironman-Weltmeistern Anne Haug und Jan Frodeno.

"Die anderen haben so einen guten Job gemacht. Davon war ich so beflügelt", lobte Schlussläuferin Lindemann ihre Kollegen in der ARD und fügte hinzu: "Ich wollte auch Vollgas geben, die Menge hat einen so sehr angefeuert. Das hat einfach Spaß gemacht." Bereits am Sonnabend hatte die Potsdamerin mit der Bronzemedaille im Sprint ein erstes Highlight gesetzt hatte.

Dank des Heimtriumphs sicherte sich die Siegermannschaft das Golden Ticket für Olympia 2024. Damit sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils zwei deutsche Startplätze in Paris fix.



Startläufer Hellwig (Neustadt/Weinstraße), der im Einzelrennen am Sonnabend Achter geworden war, übergab als Dritter einer Dreier-Führungsgruppe (Australien, Portugal, Deutschland) an Annika Koch, Vierte im Einzelrennen. Die Darmstädterin konnte sich anschließend sogar etwas absetzen und an Simon Henseleit einen kleinen Vorsprung von drei Sekunden übergeben.

Der Nürnberger, der am Vortag das Finale verpasst und daher ein Rennen weniger in den Beinen hatte, hielt mit dem Neuseeländer Taylor Reid mit, sodass Schlussläuferin Laura Lindemann zeitgleich mit Nicole van der Kaay ins Wasser sprang. Aber schon in der Alster konnte die Potsdamerin ihre Konkurrentin distanzieren und hielt den Vorsprung auch auf Rad- und Laufstrecke.

Auch die DTU-Junioren holten Gold

Bereits am Sonnabend hatten die U23-Junioren der DTU die Goldmedaille geholt. Das Quartett Henry Graf (Darmstadt), Julia Böcker (Bad Oldesloe), Eric Diener (Freiburg) und Tanja Neubert (Erlangen) siegte nach 1:25:02 Stunden vor Italien (1:25:10) und Neuseeland (1:25:45).

