Viele Straßen für Triathlon in Hamburg gesperrt Stand: 13.07.2023 06:03 Uhr Der Hamburg Wasser World Triathlon findet in diesem Jahr vom 13. bis zum 16. Juli statt. Während der verschiedenen Wettkämpfe kommt es wegen Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

In Hamburg werden die Sprint- und Staffel-Weltmeisterschaften ausgetragen. Von heute an kämpfen die Athletinnen und Athleten in unterschiedlichen Wettbewerben und Altersklassen um WM-Medaillen. Für Jedermänner und Jederfrauen gibt es zwei Rennen - am 15. Juli über die Sprintdistanz (0,5 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren, 5 Kilometer Laufen) und am 16. Juli über die Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Fahrradfahren, 10 Kilometer Laufen). Darüber hinaus ist nach Angaben des Veranstalters am 16. Juli ein Paratriathlon geplant.

Interaktive Karte zeigt Sperrungen entlang der Strecken

Für die Wettbewerbe werden jeweils unterschiedliche Straßen zu unterschiedlichen Zeiten gesperrt. Eine interaktive Karte des Veranstalters zeigt die Sperrungen am Donnerstag und Freitag, die Sperrungen am Sonnabend und die Sperrungen am Sonntag. Weitere Verkehrsinformationen zeigen, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit welche Straßen betroffen sind. Am Donnerstag, den 13. Juli 2023 von 14 bis 19 Uhr sowie am Freitag, den 14. Juli, von 8 bis 20 Uhr wird eine Verkehrshotline unter der Telefonnummer 040 / 607 717 777 eingerichtet. Am Sonnabend, den 15. Juli, von 8 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 16. Juli, von 9 bis 20 Uhr ist ein Verkehrsinfo-Telefon der Polizei unter der 040 / 428 65 65 65 erreichbar.

VIDEO: Triathlon in Hamburg: Was ist in diesem Jahr anders? (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Triathlon Straßenverkehr