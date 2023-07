Tennis am Rothenbaum: Zverev zieht ins Halbfinale ein Stand: 28.07.2023 18:55 Uhr Alexander Zverev kann weiter vom ersten Heimerfolg beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum träumen. Der Tennis-Olympiasieger erreichte am Freitag durch ein 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Luca Van Assche das Halbfinale. Daniel Altmaier scheiterte dagegen im Viertelfinale.

Zum dritten Mal nach 2014 und 2019 am Rothenbaum im Halbfinale - da wurde Zverev sentimental. "Vor zehn Jahren habe ich hier meine Weltkarriere begonnen", rief der 26-Jährige, und die 9.000 Zuschauer antworteten dem Lokalmatadoren mit donnerndem Applaus. Beim mit 1,832 Millionen Euro dotierten ATP-Sandplatzturnier bekommt es der Hamburger am Sonnabend mit dem topgesetzten Casper Ruud aus Norwegen oder dem Franzosen Arthur Fils zu tun. Der Norddeutsche kam bei fünf Auftritten am Rothenbaum bislang nicht über das Halbfinale hinaus.

Zverev mit starker Aufholjagd im zweiten Satz

Im ersten Durchgang hatte der an Nummer vier gesetzte Zverev wenig Probleme mit dem 19 Jahre alten Franzosen. Nach etwas mehr als 40 Minuten holte sich der Hamburger vor seinem Heimpublikum mit 6:3 den ersten Satz. Deutlich mehr Schwierigkeiten hatte der Weltranglisten-19. dagegen im zweiten Satz. Van Assche führte bereits mit 4:1. Doch Zverev holte Punkt um Punkt auf und verwandelte nach 1:29 Stunden den zweiten Matchball per Ass zum Zweisatz-Erfolg.

Altmaier scheidet in zwei Sätzen aus

Zuvor hatte Altmaier nicht an seinen starken Auftritt gegen den Russen Andrej Rublev anknüpfen können - er musste sich nach 83 Minuten dem Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen den Weltranglisten-79. hätte er erstmals unter die besten 50 Spieler der Welt vorstoßen können. Zhang trifft im Halbfinale am Sonnabend auf Laslo Djere. Der Serbe besiegte den an Position drei gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 7:5, 6:3.

Schon am frühen Freitagnachmittag hatte die Reinbekerin Noma Noha Akugue ihr kleines Tennis-Märchen fortgesetzt und war ins Finale des WTA-Turniers eingezogen. Gegen die Russin Diana Schnaider siegte die 19-Jährige klar mit 6:3, 6:3 und steht am Sonnabend im Endspiel gegen die Niederländerin Arantxa Rus.

