Tennis am Rothenbaum: Niemeier ausgeschieden

Stand: 19.07.2022 13:43 Uhr

Beim Kombi-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ist Vorjahresfinalistin Jule Niemeier bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige musste sich am Dienstag der Schweizerin Joanne Züger geschlagen geben.