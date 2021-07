Rothenbaum: Petkovic verliert Finale - Qualifikantin Ruse siegt Stand: 11.07.2021 14:28 Uhr Andrea Petkovic hat bei der Rückkehr der Tennis-Damen an den Hamburger Rothenbaum den Turniersieg knapp verpasst. Die Darmstädterin unterlag der Rumänin Elena-Gabriela Ruse im Finale mit 6:7 (6:8), 4:6.

Für die 23-jährige Ruse, die sich durch die Qualifikation gekämpft und am Vortag in der Vorschlussrunde überraschend die topgesetzte Dajana Jastremska ausgeschaltet hatte, ist es der erste Sieg auf der WTA-Tour. Als die Nummer 198 der Weltrangliste nach 132 Minuten ihren ersten Matchball verwandelte, schlug sie fassungslos die Hände vors Gesicht und schien ihren Erfolg nicht nicht einmal begreifen zu können, als ihre zehn Jahre ältere Gegnerin sie beglückwünschend in den Arm nahm.

Petkovic erst wütend und dann humorvoll

Petkovic vergab am Sonntag in ihrem ersten Finale seit sechseinhalb Jahren im umkämpften ersten Abschnitt beim Stand von 6:5 gleich mehrere Satzbälle, ehe sie den Durchgang denkbar knapp verlor. Ein Knackpunkt der Partie war der letzte Ballwechsel im ersten Satz. Der Schiedsrichter sprach im Tiebreak Ruse den letzten Punkt zu und überstimmte dabei den Linienrichter. Petkovic war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden und meldete sich wutentbrannt zu einem Toilettengang.

Im zweiten Satz führte die Darmstädterin schnell mit 3:0, gab dann aber ihren Aufschlag ab - das Spiel kippte. Auch, weil Ruse in der Schlussphase frischer wirkte. "Petko" hatte ihren Humor aber schnell wiedergefunden: "Normalerweise würde ich nach einem solchen Turnier jetzt nach Hause fahren. Aber nun habt ihr mich beim Herren-Turnier in Hamburg als Botschafterin auch noch an der Backe", sagte sie im Anschluss an die Niederlage.

Guter Einstand von Petkovic als spielende Botschafterin

Mit dem Siegeszug bis ins Endspiel der Hamburg European Open, auf dem sie sich im Halbfinale auch vom deutschen Toptalent Jule Niemeier aus Dortmund nicht hatte stoppen lassen, gelang Petkovic dennoch ein guter Einstand als spielende Botschafterin am Rothenbaum. Zuletzt war der 33-Jährigen im Februar 2015 in Antwerpen ein WTA-Erfolg gelungen.

Erstmals seit 19 Jahren fand am Hamburger Rothenbaum wieder auch ein Damen-Turnier statt. Das Hauptfeld der Herren greift ab Montag ins Geschehen ein.

