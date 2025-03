Tsitsipas kehrt an den Hamburger Rothenbaum zurück Stand: 06.03.2025 10:17 Uhr Knapp drei Monate vor dem ATP 500er Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum hat der nächste Weltklassespieler zugesagt. Der Grieche Stefanos Tsitsipas, Finalist von 2020, geht beim Sandplatzturnier in der Hansestadt (17. bis 24. Mai) an den Start.

Der 26-Jährige wird sich dann in namhafter Gesellschaft befinden. Vor ihm haben schon Top-Ten-Spieler Andrej Rublew (Russland), Holger Rune (Dänemark), Gael Monfils (Frankreich) sowie Deutschlands Nummer zwei, Jan-Lennard Struff (Warstein), für die Hamburg Open gemeldet. Im Doppel wird das Topduo Kevin Krawietz /Tim Pütz aufschlagen. Die Zusage von Lokalmatador Alexander Zverev steht noch aus.

Tsitsipas wieder in den Top Ten

Tsitsipas kommt mit viel Rückenwind in die Hansestadt. In der vergangenen Woche hat der Grieche die Dubai Championships gewinnen, im Finale bezwang er den Kanadier Felix Auger-Alliasime. Durch den Sieg kehrt Tsitsipas in der Weltrangliste in die Top Ten zurück. In dieser Woche wird er im ATP-Ranking an Position neun geführt.

"Es fühlte sich in Hamburg an, als würde ich zu Hause spielen." Stefanos Tsitsipas

An Hamburg hat der dreimalige Masters-Champion viele positive Erinnerungen. Bei seiner Premiere in der Hansestadt 2020 avancierte der Grieche auch wegen seiner mutigen und aggressiven Spielweise zum Publikumsliebling und wurde erst im Finale von Rublew gestoppt. Im Jahr darauf erreichte er das Viertelfinale. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an Hamburg. Die Leute haben mich vor ein paar Jahren ins Herz geschlossen", sagte Tsitsipas.

Auch Turnierdirektor Enric Molina Mur freut sich auf das Kommen des Griechen: "Wir sind sehr glücklich, die Teilnahme von Stefanos zu bestätigen - einem weiteren Top-Ten-Spieler mit großer Ausstrahlung, der uns im Mai alle begeistern wird." Das Turnier am Rothenbaum findet unmittelbar vor den French Open statt.

