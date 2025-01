Stand: 23.01.2025 13:06 Uhr Tennis: Monfils schlägt am Rothenbaum auf

Die Hamburg Open (17. bis 24. Mai) haben ihren nächsten prominenten Teilnehmer. Wie die Veranstalter mitteilten, wird der französische Tennisprofi Gael Monfils bei dem ATP500-Turnier auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum an den Start gehen. Bei den Australien Open erreichte der 38 Jahre alte Monfils das Achtelfinale. "Die Hamburg Open haben eine lange Tradition, und es ist eine große Ehre für mich, vor den tollen Fans am Rothenbaum zu spielen", sagte die Nummer 32 der Weltrangliste. Die Zusage von Lokalmatador Alexander Zverev steht bislang noch aus. | 23.01.2025 13:05