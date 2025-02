Tennis am Rothenbaum: Holger Rune kommt wieder nach Hamburg Stand: 20.02.2025 12:00 Uhr Das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum in diesem Jahr nimmt immer klarere Züge an. Nach Andrej Rublew und Gaël Monfils hat auch Holger Rune für die Sandplatz-Veranstaltung im Mai zugesagt, wie der Veranstalter am Donnerstag bekanntgab.

Im Teilnehmerfeld des ATP-500-Turniers steht zudem Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff. Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz, das im vergangenen Jahr die Hamburg Open gewann, ist ebenfalls am Start. In den nächsten Wochen würden "weitere Topspieler bekannt gegeben", so die Macher des Traditionsturniers.

Rune: "Hamburg liegt mir sehr am Herzen"

Rune, der aktuell Platz zwölf der ATP-Weltrangliste belegt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Topspieler auf der Tour entwickelt und gehört mit seinen 21 Jahren immer noch zu einem der größten Talente des Tennissports. "Es ist immer ein besonderes Gefühl, in Hamburg zu spielen", sagte Rune.

"Die Zuschauer hier sind fantastisch, und ich freue mich natürlich auch auf die zahlreichen Fans aus Dänemark. Es ist ja nicht weit von meiner Heimat in die Hansestadt. Ich möchte in diesem Jahr unbedingt wieder angreifen und möglichst um den Titel mitspielen. Hamburg ist ein Turnier, das mir sehr am Herzen liegt."

Turnier am Rothenbaum kurz vor den French Open

Das traditionsreiche Turnier findet in diesem Jahr vom 17. bis zum 24. Mai statt. Ob der gebürtige Hamburger Alexander Zverev in diesem Jahr bei seinem Heimturnier teilnehmen wird, ist noch unklar. Einen Tag nach dem Finale starten in Paris die French Open - das zweite Major-Turnier des Jahres nach den Australian Open.

