SSC Schwerin schlägt Stuttgart: Meistertitel ganz nah Stand: 20.04.2024 19:29 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das dritte Duell um die deutsche Meisterschaft am Sonnabend gegen den MTV Stuttgart gewonnen. Nach dem nervenaufreibenden 3:2 (20:25, 12:25, 25:21, 25:23, 15:8) liegt das Team von Trainer Felix Koslowski in der "Best of Five"-Serie mit 2:1 vorne.

Die Norddeutschen haben sich mit dem Heimsieg einen Meister-Matchball erarbeitet und können am kommenden Mittwoch (20.20 Uhr) in Stuttgart ihren 13. Titelgewinn perfekt machen. Es wäre der erste für den deutschen Rekordchampion seit 2018. Sollte sich jedoch der MTV durchsetzen, gibt es am Sonntag in einer Woche (17.10 Uhr) das entscheidende fünfte Spiel in Schwerin.

SSC startet schwach, kämpft sich aber zurück

Im Duell am Sonnabend waren die Stuttgarterinnen zunächst das bessere Team und schienen nach zwei Sätzen klar auf Siegkurs. Schwerin war gut in den ersten Durchgang gestartet, geriet dann aber mit 12:16 ins Hintertreffen. Stuttgart hielt den Druck danach weiter hoch und kam zu einem klaren Satzerfolg. Gegen die Auswahl von MTV-Coach Konstantin Bitter fand der SSC auch im zweiten Abschnitt keinen Rhythmus, lag schnell mit 3:12 zurück und gab den Satz schließlich deutlich ab.

Aber der SSC gab sich nicht auf und holte sich - nach vorne gepeitscht von den Fans in der ausverkauften Halle - die folgenden beiden Sätze. Wie schon in den ersten beiden Finalpartien musste der Tiebreak-Satz die Entscheidung bringen. In jenem drehten die SSC-Spielerinnen auf, setzten sich schnell deutlich ab. Ein erfolgreicher Block von Tutku Burcu Yüzgenç sorgte schließlich für den umjubelten Heimsieg.

