Volleyball: SSC Schwerin macht ersten Schritt zur Meisterschaft Stand: 14.04.2024 07:16 Uhr Was für eine Spannung: Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin feierten am Sonnabend einen knappen Sieg gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart. Die erste Partie der Play-off-Serie endete 3:2.

Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski tanzte nach dem umkämpften 3:2 (25:27, 25:20, 25:12, 15:25, 15:9)-Sieg gegen den Titelverteidiger durch die Halle. Am Sonnabend bekamen die Fans Volleyball auf höchstem Niveau geboten. Spannend, dramatisch, spektakulär.

Schwerin führte mit 2:1 Sätzen, doch Stuttgart konnte ausgleichen. Im Tiebreak blieben die Spielerinnen des SSC dann cool: Sie fanden im entscheidenden Moment die richtigen Lösungen und gewannen den finalen Satz mit 15:9. Der letzte Aufschlag der Gäste flog ins Aus. Nun fahren die Schwerinerinnen mit einer 1:0-Führung in das zweite Duell am Mittwoch (19 Uhr) in Stuttgart. Für den Titel sind insgesamt drei Siege nötig.

"Es gibt immer einen Weg zurück"

"Wir haben uns diese mentale Stärke erarbeitet und wissen, dass es immer einen Weg zurück gibt", sagte SSC-Zuspielerin Pia Kästner über den konzentrierten Auftritt im Schlusssatz. Zunächst hatte der SSC im Tiebreak nämlich zurückgelegen. Mit dem zweiten von sechs Matchbällen war der erste Sieg schließlich perfekt.

Die Schwerinerinnen stehen zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder in den Endspielen um den Titel. Interessant: In der Saison 2018/2019 hatte die 25-jährige Kästner auf Seiten der Stuttgarter die Finalserie gegen den SSC mit 3:2 gewonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.2024 | 10:00 Uhr

