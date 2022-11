Route du Rhum: Hamburger Segler Boris Herrmann ist im Ziel Stand: 24.11.2022 06:35 Uhr Solosegler Boris Herrmann hat mit seinem Imoca-Neubau "Malizia - Seaexplorer" bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum am frühen Donnerstagmorgen das Ziel in Guadeloupe erreicht. Der Hamburger qualifizierte sich damit für die Teilnahme an der Vendée Globe 2024/2025.

14 Tage, 15 Stunden, 21 Minuten und 41 Sekunden. benötigte der 41-Jährige für die die 3.542 Seemeilen lange Strecke vom französischen Saint-Malo nach Pointe-à-Pitre auf der Karibik-Insel und landete im Klassement auf Rang 24. Herrmann, der bei der Vendée Globe 2020/2021 Fünfter geworden war, hatte bei der Route du Rhum nach technischen Schwierigkeiten mit seinen Foils und einer falsch gewählten Route frühzeitig den Anschluss verloren.

Ruyant verbessert Bestmarke von Gabart

Herrmann war fast drei Tage langsamer als Imoca-Sieger Thomas Ruyant, der den Transatlantik-Klassiker auf seiner gut 18 Meter langen Rennjacht "LinkedOut" in der Rekordzeit von 11 Tagen, 17 Stunden, 36 Minuten und 25 Sekunden bewältigt hatte. Die alte Bestmarke von François Gabart aus dem Jahr 2014 unterbot der 41-Jährige aus Dünkirchen dabei um etwas mehr als elf Stunden. Ruyant hatte die Route du Rhum bereits 2010 gewonnen.

Ebenfalls deutlich vor Herrmann war die Deutsch-Französin Isabelle Joschke ins Ziel gekommen. Die gebürtige Münchnerin benötigte 13 Tage, 2 Stunden, 26 Minuten und 54 Sekunden und war damit als Neunte hinter der Schweizerin Justine Mettraux (Rang sieben, 13 Stunden schneller) zweitbeste Skipperin im Gesamtklassement.

Ocean Race steht im Januar an

Für Herrmann und seine neue Jacht steht bereits am 15. Januar 2023 die nächste Herausforderung an: Dann wird er erstmals beim Ocean Race mitsegeln. Das wichtigste Mannschaftsrennen um die Welt mit Stippvisite in der Kieler Förde führt in sieben Etappen um die Erde. 2002 triumphierte mit der Illbruck zum bislang einzigen Mal ein deutsches Boot beim Ocean Race.

VIDEO: "Malizia - Seaexplorer": Herrmanns Hightech-Jacht für die Weltumseglung (3 Min)

"Beim Ocean Race sollten wir dann auch in der Position sein, das Rennen wettkampforientiert anzugehen. Darauf freuen wir uns alle", blickte der Hamburger voraus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln