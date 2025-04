Rasta Vechta: Trainer Schiller wechselt in die USA Stand: 11.04.2025 13:32 Uhr Rasta Vechta muss erneut einen neuen Coach suchen. Martin Schiller, der erst im vergangenen Jahr zum niedersächsischen Basketball-Bundesligisten (BBL) gekommen war, verlässt den Club bereits wieder. Den Österreicher zieht es in die USA.

Wie Rasta Vechta am Freitag mitteilte, wird Schiller den Club nach dem Saisonende verlassen und sich als Assistenztrainer dem Team der Universität von Utah anschließen. Sein früherer Kollege Alex Jensen trainiert dort die "Running' Utes".

Rasta mit guten Chancen auf die Play-offs

Vechta bekommt eine Ablösesumme und ist nach eigenen Angaben schon in Gesprächen mit möglichen Kandidaten für den Posten. Die Niedersachsen belegen aktuell den achten Tabellenrang in der BBL. Bei noch acht ausstehenden Spielen in der regulären Saison hat der Club gute Chancen auf das Erreichen der Play-offs.

Schiller folgte in Vechta auf Harrelson

Der 43 Jahre alte Schiller, der zwischen 2017 bis 2020 das Farmteam des NBA-Clubs Utah Jazz trainiert hatte, war erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Ty Harrelson zu den Niedersachsen gekommen.

"Als wir Martin zu uns nach Vechta geholt haben, hatten wir natürlich eine längere Zusammenarbeit im Blick", sagte Club-Chef Stefan Niemeyer. Der Abgang sei schade, aber auch "ein weiterer Beweis", dass im Club gut gearbeitet werde.

