Stand: 06.08.2020 09:08 Uhr

Leichtathletik-DM: Ein wenig Normalität in harten Zeiten

Es werden deutsche Meisterschaften, wie es sie in der langen Historie der Leichtathletik so noch nicht gegeben hat. Die Corona-Pandemie hat auch auf die olympische Kernsportart massive Auswirkungen. So werden am Sonnabend und Sonntag in Braunschweig keine Zuschauer im Stadion sein, die Athleten müssen strenge Hygiene-Regeln befolgen. Zusammen mit Betreuern, Kampfrichtern, Organisatoren, Ordnern und Medienvertretern dürfen nicht mehr als 999 Personen gleichzeitig im Eintracht-Stadion sein. Die Sportler dürfen nur in genau vorgegebenen Zeitabschnitten die Arena und den Aufwärmplatz betreten. Das Programm wurde deshalb in vier Blöcke aufgeteilt.

Den ersten Wettkampftag am Sonnabend gibt es hier ab 17.05 Uhr im Livestream sowie live im Ersten.

Livestream hier ab 08.08.2020 17:05 Uhr Jetzt live Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2020 live Sportschau - 08.08.2020 17:05 Uhr Der erste Tag der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2020 in Braunschweig in der Live-Übertragung des Ersten. Moderation: Claus Lufen; Reporter: Wilfried Hark und Ralf Scholt.

Der erste - und einzige - Saisonhöhepunkt

Nach ursprünglicher Planung wären die Titelkämpfe in Niedersachsen ein wichtiger Wettkampf mit Blick auf Olympia in Tokio gewesen, doch das Saison-Highlight wurde bekanntlich auf 2021 verschoben, die in Paris geplante EM sogar komplett abgesagt. So bleibt die Meisterschaft in Braunschweig für viele der einzige Saisonhöhepunkt. Aber wichtig ist für die meisten ohnehin, dass sie sich überhaupt wieder mit anderen im Wettkampf messen können.

Weltmeisterin Mihambo: Braunschweig statt Houston

"Dieses Jahr sind die deutschen Meisterschaften für mich der wichtigste Wettkampf und das ist einfach ein tolles Gefühl", sagte Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Gleichzeitig schränkte sie aber ein: "Diese Saison hat natürlich nicht den Stellenwert, den sie unter normalen Umständen gehabt hätte. Es ist schon so, dass man sich selbst ein bisschen schont im Hinblick auf das nächste Jahr, aber dennoch Spitzen im Wettkampf setzt", so die 26-Jährige, deren ursprüngliche Pläne durch die Corona-Pandemie massiv durcheinander gebracht wurden.

Eigentlich wollte sie in Houston bei Carl Lewis neue Wege im Training beschreiten. Aber: "Momentan ist die Lage dort vor Ort einfach nicht sicher genug und sehr dramatisch. Deshalb bleibe ich erstmal hier und warte ab, bis sich die Situation dort wieder normalisiert."

477 Athleten haben gemeldet

Ein wenig Normalität vermitteln die Titelkämpfe in Braunschweig. Und sie bewahren den Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) vor massiven finanziellen Einbußen. "Der Verlust wäre im hohen sechsstelligen Bereich gewesen", erklärte DLV-Präsident Jürgen Kessing am Mittwoch. Verbal griff er ins oberste Regal, um die Bedeutung der Meisterschaften zu betonen: "Die ganze Leichtathletik-Welt wird am Wochenende nach Braunschweig schauen."

Zu sehen sind an zwei Tagen 34 Entscheidungen mit 477 Athletinnen und Athleten. "Das sind nicht viel weniger als sonst bei deutschen Meisterschaften", sagte DLV-Cheftrainerin Annett Stein: Nach langem Hin und Her gab es schließlich auch die Genehmigung, Mittel- und Langstreckenläufe durchzuführen.

Während Mihambo an den Start geht, werden einige andere Top-Athleten fehlen: Die Olympiasieger Thomas Röhler (Speerwurf) und Christoph Harting (Diskuswurf) haben ebenso abgesagt wie Sprinterin Gina Lückenkemper und 5.000-Meter-Läuferin Konstanze Klosterhalfen. Kugelstoßerin Christina Schwanitz verzichtet auf die Chance, zum 15. Mal deutsche Meisterin zu werden.

