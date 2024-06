Leichtathletik-DM in Braunschweig live: Weber souverän zu Gold Stand: 29.06.2024 13:36 Uhr Speerwerfer Julian Weber hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig den Titel erfolgreich verteidigt. Für viele Starter ist die DM die letzte Standortbestimmung vor den Sommerspielen in Paris, für andere die letzte Chance, noch auf den Olympia-Zug aufzuspringen. Die ARD überträgt jetzt im Livestream.

Weber feierte bei sommerlichen Temperaturen im Eintracht-Stadion gut vier Wochen vor den Olympischen Spielen einen überlegenen Sieg und wurde nach einer stabilen Serie mit 86,63 m zum vierten Mal in Folge deutscher Meister im Speerwurf. Jeder seiner Versuche hätte deutlich zum Sieg genügt.

Silber hinter dem Vize-Europameister aus Mainz sicherte sich Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena/76,84), dem es weiterhin "großen Spaß macht", vor dem Leverkusener Max Dehning (75,70).

Der 19-Jährige kam einmal mehr nicht an seinen Wahnsinn-Wurf über 90,20 m vom Februar heran, mit dem er weiterhin die Weltrangliste anführt, feiert aber in Frankreich sein Olympia-Debüt.

Enttäuschung und Tränen bei Ex-Weltmeister Vetter

Zehnkämpfer Niklas Kaul erzielte für ihn exzellente 75,60 m - Rang vier im Feld der Spezialisten. Nach Saison-Bestleistung in seiner Lieblingsdisziplin verzichtete der EM-Vierte aus Mainz auf die Teilnahme am Endkampf - Olympia-Formcheck gelungen. Am Nachmittag startet er noch im Hochsprung. In Paris zählt der Europameister von 2022 ebenso wie Weber zu den Medaillenkandidaten.

Eine herbe Enttäuschung erlebte Johannes Vetter. Der Ex-Weltmeister, der seit zehn Monaten keinen Wettkampf bestritten hatte, warf der Olympia-Norm von 85,50 m weit hinterher und brach den Endkampf wegen erneuter Schulter- und Armprobleme vorzeitig ab. Die Sommerspiele finden ohne den 31 Jahre alten Offenburger statt, der mit 73,16 m Sechster wurde. Dem Wurfarm gehe es "beschissen", sagte Vetter, dem nach dem Wettkampf die Tränen kamen: "Seit März steht fest, dass ich definitiv am Ellenbogen operiert werden muss. Trotzdem habe ich es heute versucht."

Auf dem immer kürzer werdenden Weg zu den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) müssen die deutschen Leichtathletik-Sorgenkinder spätestens jetzt ihre Karten auf den Tisch legen. "Nach den deutschen Meisterschaften fällt der Vorhang", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner: "Es ist ganz wichtig, dort Flagge zu zeigen und sich zu präsentieren."

Pudenz will noch nach Paris

Auch Diskuswerferin Kristin Pudenz will noch das Ticket nach Frankreich lösen, doch es wartet ein "knallharter Vierkampf". Wie die Olympia-Zweite von Tokio haben auch Marike Steinacker, Claudine Vita und Shanice Craft die Paris-Norm geknackt, aber nur drei der vier Diskuswerferinnen können bei Olympia starten.

"Sie muss eine Schippe draufpacken", sagte Bügner über Pudenz, doch die Titelverteidigerin, die bei der EM den anderen den Vortritt lassen musste, hat ein Ass im Ärmel. Denn die neue deutsche Meisterin kann laut Nominierungsrichtlinien fest mit einem Startplatz an der Seine rechnen, das will die Potsdamerin nutzen: "Ich habe mir vorgenommen, den Titel zu verteidigen".

Hält Potyes Knie?

Das will auch Tobias Potye, aber den Hochspringer interessiert vor allem auch, was sein linkes Knie zu den Sprüngen sagt. Zuletzt hatte sich der Münchner an der Patellasehne operieren lassen, musste deshalb seinen Start bei der EM in Rom absagen. "100 Tage vor den Olympischen Spielen ist das natürlich eine ungewöhnliche Entscheidung", sagte der WM-Fünfte dem "Münchner Merkur" über den Eingriff. Doch anders sei sein Paris-Start nicht zu retten gewesen, die Norm hatte er ja schon abgehakt.

Nach der Operation schaffte Potye bisher nur Sprünge über 2,15 und 2,21 m, viel zu wenig, um bei Olympia ins Finale zu kommen. Es wäre ein "gutes Zeichen, wenn er schmerzfrei springen kann", sagte Bügner über Potye, schließlich habe der Vize-Europameister von München als Normerfüller noch ein paar Wochen, um in Topform zu kommen.

Sprinter um Hartmann um Lückenkemper im Fokus

Mit Weitsprung-Königin Malaika Mihambo, die nach einer Corona-Infektion auf einen DM-Start verzichtet, und Klosterhalfen (Folgen einer Viruserkrankung) fehlen zwei prominente Gesichter. Auch die beiden 100-m-Sprinter Kevin Kranz und Robin Ganter mussten aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.

Dafür tritt Joshua Hartmann neben seiner Paradestrecke über 200 m auch über die kurze Sprintdistanz an und steht ebenso im Fokus wie Gina Lückenkemper bei den Frauen. Beide waren bei der EM zuletzt leer ausgegangen. Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause holte sich derweil Silber in Rom und wird ihr Höhentrainingslager im italienischen Livigno für die nationalen Titelkämpfe in Niedersachsen unterbrechen. Das Trio hat seine Tickets für Paris sicher.

