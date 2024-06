Leichtathletik-DM in Braunschweig: Klein und Bremm siegen über 5.000 m Stand: 28.06.2024 20:05 Uhr Hanna Klein und Florian Bremm sind am Freitag zum Auftakt der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig zum Titelgewinn über 5.000 m gelaufen. Die ARD überträgt auch am Sonnabend im TV und bereits ab 12 Uhr im Livestream.

Klein, die nach der Absage von Konstanze Klosterhalfen als Favoritin gestartet war, zeigte eine beeindruckende Vorstellung und ist in Top-Form für Paris. In 15:11,83 Minuten verpasste sie zwar die Olympia-Norm (14:52,00), das Ticket für die Sommerspiele wird sie aber über ihre Position in der Weltrangliste lösen.

Die EM-Sechste taktierte vor stimmungsvoller Kulisse im Eintracht-Stadion nicht, sondern schlug von Beginn an ein überraschend hohes Tempo an. Nur ihre Tübinger Teamkollegin Eva Dieterich und Svenja Pingpank (Hannover) kamen zumindest am Anfang noch mit. Dieterich übernahm sogar partiell die Führungsarbeit, "wir hatten eine kleine Teamtaktik", verriet Klein, die sich über die Unterstützung freute: "Teamarbeit zahlt sich aus."

Während die Hallen-Europameisterin über 3.000 m wie ein Uhrwerk und nach einem Solo-Lauf über die abschließenden knapp drei Kilometer zu ihrem neunten nationalen Titel über 5.000 m rannte, wurde Dieterich in ihrem Sog in persönlicher Bestzeit (15:30,28) Zweite vor Pingpank (16:05,03).

Parsons zwei Runden vor Schluss gestellt

Bei den Männern gelang Florian Bremm (Höchstadt/Aisch) in 13:38,43 Minuten die erfolgreiche Titelverteidigung. Sam Parsons war lange vorneweg gestürmt, doch Bremm blieb in Lauerstellung und zog zwei Runden vor Ende vorbei, als dem Berliner die Kraft ausging. Der 30-Jährige wurde letztlich Vierter (13:44,89). Silber ging an den Wattenscheider 10.000-m-Spezialisten Nils Voigt (13:41,21), Bronze an Aaron Bienenfeld (Hanau-Rodenbach/13:41,89). Der deutsche Jahresbeste und Mitfavorit Maximilian Thorwirth (Düsseldorf) stieg früh im Rennen verletzt aus.

Zeitplan Leichtathletik-DM

Sonnabend 12:05 F Speerwurf Männer

12:10 VL 100 m Männer

12:25 F Weitsprung Männer

12:40 VL 100 m Frauen

13:25 VL 110 m Hürden

13:40 VL 100 m Hürden

14:00 F Hochsprung Männer

14:05 F Diskuswurf Frauen

14:10 HF 400 m Hürden Frauen

14:25 HF 400 m Hürden Männer

14:50 HF 100 m Männer

15:00 HF 100 m Frauen

15:10 F 3.000 m Hindernis Männer

15:30 F 110 m Hürden

15:40 F 100 m Hürden

15:50 F Stabhochsprung Frauen

16:08 F 100 Meter Männer

16:14 F 100 m Frauen

16:45 F Kugelstoßen Männer

16:45 F 4x400 m Frauen

17:20 F Dreisprung Frauen

17:30 F 4x400 m Männer

18:05 F Hammerwurf Frauen

18:05 HF 400 m Frauen

18:20 HF 400 m Männer

18:40 HF 800 m Frauen

18:50 HF 800 m Männer

19:05 HF 1.500 m Frauen

19:20 HF 1.500 m Männer Sonntag 10:30 F Speerwurf Frauen

10:35 F 3x800 Frauen

10:40 F Hochsprung Frauen

11:10 F 3x1.000 m Männer

11:50 F 4x100 m Frauen

12:05 F Dreisprung Männer

12:10 F 4x100 m Männer

12:25 F Hammerwurf Männer

12:55 F Stabhochsprung Männer

13:10 F 800 m Frauen

13:20 F 800 m Männer

14:10 HF 200 m Frauen

14:15 F Kugelstoßen Frauen

14:25 HF 200 m Männer

14:50 F 400 m Hürden Frauen

15:05 F 400 m Hürden Männer

15:15 F Weitsprung Frauen

15:20 F Diskuswurf Männer

15:30 F 400 m Frauen

15:40 F 400 m Männer

15:45 F 1.500 m Frauen

15:55 F 1.500 m Männer

16:05 F 3.000 m Hindernis Frauen

16:25 F 200 m Frauen

16:45 F 200 m Männer

Gute Stimmung zum Auftakt der Titelkämpfe

Das Eintracht-Stadion war zum Auftakt der Titelkämpfe an der Hamburger Straße am frühen Freitagabend ordentlich gefüllt. Vor den Haupt-Wettkampftagen am Sonnabend und Sonntag hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer freien Eintritt. "Die Atmosphäre hat voll geholfen. Ich bin froh, dass das Stadion geöffnet wurde und die Zuschauer nah an die Bahn ran durften", sagte Klein und ergänzte am ARD-Mikrofon zufrieden: "Ich hatte schon über die gesamte Saison das Gefühl, dass meine Regeneration gut ist. Eine 15:11 allein zu laufen, zeigt, dass ich ein ganz gutes Niveau habe."

Neben Klosterhalfen, die in Braunschweig aufgrund der Folgen einer Viruserkrankung wie schon bei der EM in Rom auf ihren Start verzichten musste und damit höchstwahrscheinlich auch Olympia verpasst, war auch Titelverteidigerin Lea Meyer nicht am Start. Die Leverkusenerin konzentriert sich auf ihren Auftritt über ihre Paradedisziplin 3000 m Hindernis.

Letzte Ausfahrt nach Paris

In Braunschweig werden bis Sonntag je 18 DM-Titel bei den Frauen und Männern vergeben. Einige Athletinnen und Athleten kämpfen dabei auch noch um ihre letzte Olympia-Chance. Der Qualifikationszeitraum endet am 30. Juni. Neben Klosterhalfen fehlt in Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Folgen einer Corona-Infektion) ein weiteres Aushängeschild.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.06.2024 | 20:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leichtathletik