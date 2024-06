DM: HSV-Sprinter Ansah als erster Deutscher unter zehn Sekunden Stand: 29.06.2024 17:00 Uhr Owen Ansah hat bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig als erster deutscher Sprinter die Zehn-Sekunden-Marke geknackt: 9,99 Sekunden! Diskuswerferin Kristin Pudenz sprang noch auf den Olympia-Zug auf, Speerwerfer Julian Weber überzeugte, Johannes Vetter erlebte ein Drama. Die ARD überträgt ab 18 Uhr weiter im Livestream.

Der Hamburger Ansah verbesserte am Sonnabend bei hochsommerlichen Temperaturen im Eintracht-Stadion den deutschen Rekord von Julian Reus aus dem Jahr 2016 um zwei Hundertstelsekunden. "Ich fühle mich mega", jubelte der 23-Jährige. "Die Konkurrenz war da, ich habe gesagt, ich brauche mal diesen Push. Das war heute ein Muss."

Titelfavorit Joshua Hartmann, Rekordhalter über 200 m, stellte in 10,06 Sekunden seine persönliche Bestleistung ein und wurde sehr guter Zweiter. "Ich glaube, Paris kann für uns kommen", sagte der Kölner. "Für uns beide ist alles möglich." Dritter wurde Yannick Wolf (München/10,16). Ansah holte nach 2022 seinen zweiten deutschen Meistertitel über die prestigeträchtigen 100 m und knackte zudem die Norm für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August).

"Er hat's in der Birne und er hat's im Körper. So ein Ding auf die Bahn zu nageln - Hammer!" ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann über Owen Ansah

Bei den Frauen sprintete Gina Lückenkemper (Berlin) in 11,04 Sekunden zum erwarteten Erfolg und zum dritten Triumph in Folge, wartet aber in diesem Jahr weiterhin auf eine Zeit unter elf Sekunden. "Ich hätte es gerne etwas schneller gehabt", bilanzierte die Europameisterin von 2022. Rang zwei eroberte beim Comeback nach Verletzungspause Alexandra Burghardt (Burghausen/11,26) vor Lisa-Marie Kwayie (Berlin).

Weber souverän zum Sieg

Weber feierte einen überlegenen Sieg und wurde nach einer stabilen Serie mit 86,63 m zum vierten Mal in Folge deutscher Meister im Speerwurf. Jeder seiner Versuche hätte deutlich zum Sieg genügt. Silber hinter dem Vize-Europameister aus Mainz sicherte sich Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena/76,84), dem es weiterhin "großen Spaß macht", vor dem Leverkusener Max Dehning (75,70).

Der 19-Jährige kam einmal mehr nicht an seinen Wahnsinn-Wurf über 90,20 m vom Februar heran, mit dem er weiterhin die Weltrangliste anführt, feiert aber in Frankreich sein Olympia-Debüt.

Zehnkämpfer Niklas Kaul erzielte für ihn exzellente 75,60 m - Rang vier im Feld der Spezialisten. Nach Saison-Bestleistung in seiner Lieblingsdisziplin verzichtete der EM-Vierte aus Mainz auf die Teilnahme am Endkampf - Olympia-Formcheck gelungen. In Paris zählt der Europameister von 2022 ebenso wie Weber zu den Medaillenkandidaten.

Enttäuschung und Tränen bei Ex-Weltmeister Vetter

Eine herbe Enttäuschung erlebte Johannes Vetter. Der Ex-Weltmeister, der seit zehn Monaten keinen Wettkampf bestritten hatte, warf der angepeilten Olympia-Norm von 85,50 m weit hinterher und brach den Endkampf mit Schulter- und Armschmerzen vorzeitig ab. Die Sommerspiele finden ohne den Offenburger statt, der mit 73,16 m Sechster wurde.

Dem Wurfarm mit zwei gerissenen Bändern im getapten Ellbogengehe gehe es "beschissen", sagte Vetter, dem nach dem Wettkampf die Tränen kamen: "Seit März steht fest, dass ich definitiv am Ellenbogen operiert werden muss. Trotzdem habe ich es heute versucht." Der 31-Jährige hat alle großen Meisterschaften mit den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 sowie der Heim-EM 2022 und zuletzt der EM in Rom verpasst.

Diskus: Pudenz wirft sich nach Paris

Für Kristin Pudenz wird der Olympia-Traum dagegen noch wahr. Vier Athletinnen mit erfüllter Norm, aber nur drei Startplätze: In der mit Spannung erwarteten Entscheidung im Diskuswurf der Frauen schnappte sich die Potsdamerin zum sechsten Mal in Folge Gold - und damit sicher die Fahrkarte nach Frankreich. Bei der EM-Nominierung hatte die Olympia-Zweite von Tokio noch das Nachsehen gehabt, nun war sie mit 65,93 die klare Siegerin und vergoss Tränen des Glücks. "Ich bin sehr erleichtert", sagte Pudenz: "Ohne diesen Wurf wäre ich nicht nach Paris gefahren."

Auch die Jahresbeste Marike Steinacker (Leverkusen), die bei den kontinentalen Titelkämpfen als Zwölfte enttäuschte, überzeugte als Zweite mit 64,49 m und hat gute Karten. Die EM-Sechste Shanice Craft (Halle) oder die EM-Fünfte Claudine Vita (Neubrandenburg), wer bekommt das dritte Ticket? Craft wurde mit 62,22 m Dritte vor Vita, die nur 60,43 m verbuchte - vielleicht ein kleiner Fingerzeig.

Zeitplan Leichtathletik-DM

Sonnabend 15:50 F Stabhochsprung Frauen

16:45 F Kugelstoßen Männer

16:45 F 4x400 m Frauen

17:20 F Dreisprung Frauen

17:30 F 4x400 m Männer

18:05 F Hammerwurf Frauen

18:05 HF 400 m Frauen

18:20 HF 400 m Männer

18:40 HF 800 m Frauen

18:50 HF 800 m Männer

19:05 HF 1.500 m Frauen

19:20 HF 1.500 m Männer Sonntag 10:30 F Speerwurf Frauen

10:35 F 3x800 Frauen

10:40 F Hochsprung Frauen

11:10 F 3x1.000 m Männer

11:50 F 4x100 m Frauen

12:05 F Dreisprung Männer

12:10 F 4x100 m Männer

12:25 F Hammerwurf Männer

12:55 F Stabhochsprung Männer

13:10 F 800 m Frauen

13:20 F 800 m Männer

14:10 HF 200 m Frauen

14:15 F Kugelstoßen Frauen

14:25 HF 200 m Männer

14:50 F 400 m Hürden Frauen

15:05 F 400 m Hürden Männer

15:15 F Weitsprung Frauen

15:20 F Diskuswurf Männer

15:30 F 400 m Frauen

15:40 F 400 m Männer

15:45 F 1.500 m Frauen

15:55 F 1.500 m Männer

16:05 F 3.000 m Hindernis Frauen

16:25 F 200 m Frauen

16:45 F 200 m Männer

Weitspringer Batz kann für Paris planen

Für Paris planen kann Simon Batz. Der Weitspringer von der MTG Mannheim flog mit etwas zuviel Rückenwind auf 8,04 m. Nach enttäuschenden 7,65 m in Rom und EM-Platz neun will er es nun bei den Spielen besser machen, die er über das Ranking erreichen wird. "Das ist unfassbar, das ist der Traum von jedem Sportler", jubelte der 21-Jährige.

Auf dem immer kürzer werdenden Weg zu den Olympischen Spielen müssen die deutschen Leichtathletik-Sorgenkinder spätestens jetzt ihre Karten auf den Tisch legen. "Nach den deutschen Meisterschaften fällt der Vorhang", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner: "Es ist ganz wichtig, dort Flagge zu zeigen und sich zu präsentieren." Der Nominierungszeitraum endet mit der DM.

Hochsprung: Potyes Knie hält

Hochspringer Tobias Potye hatte den Richtwert schon vor Braunschweig geknackt, nach einer Operation an der Patellasehne aber seinen EM-Start bei der EM in Rom absagen müssen. Bei seiner erfolgreichen Titelverteidigung in einer einsamen Entscheidung hielt das Knie, die Konkurrenz aber nicht mit. 2,18 m überquerte er, bei 2,23 m war dann auch für den Münchner Schluss. "Ich wollte den Titel verteidigen, aber auch etwas höher springen. Die Hitze hat mich etwas gelähmt und alleine war es auch schwer, sich zu pushen", erklärte der WM-Fünfte, der ein paar Wochen Zeit hat, um noch in bessere Form zu kommen.

In Abwesenheit des EM-Dritten Karl Bebendorf, der mit Blick auf Olympia auf einen DM-Start verzichtete, erfüllte sich Frederik Ruppert (Wassenberg) in Meisterschaftsrekord von 8:16,98 Minuten den Traum vom ersten nationalen Titelgewinn. Die Direktnorm fehlt dem EM-Vierten noch, doch die Olympia-Qualifikation dürfte ihm sicher sein.

Im Anschluss an die deutschen Meisterschaften schlägt der DLV seine Olympiakandidaten vor, die Nominierung obliegt dann formell dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

