Hinze holt Gold im Teamsprint bei Bahnrad-WM Stand: 20.10.2021 21:27 Uhr Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich haben bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Roubaix die Goldmedaille gewonnen und den deutschen Titel von der WM 2020 in Berlin damit erfolgreich verteidigt.

Am Mittwochabend bezwang das Teamsprint-Trio des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) im Finale Russland in Weltrekordzeit von 46,064 Sekunden, nachdem es zuvor bereits zwei Weltrekorde in der Qualifikation und der ersten Runde geschafft hatte. Bronze ging an Großbritannien.

Zum ersten Mal wird der Teamsprint der Frauen bei einer WM mit drei statt zwei Fahrerinnen ausgetragen. Bei der WM in Berlin im vergangenen Jahr hatte die Hildesheimerin Hinze zusammen mit Grabosch triumphiert. Bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer holte Hinze mit Friedrich Silber. Dort fuhren ebenfalls noch Duos.

Weitere Medaillenchancen im Sprint und Keirin

Hinze hatte sich bei der Heim-WM vor eineinhalb Jahren zur Dreifach-Weltmeisterin gekrönt, weil sie auch im Sprint und im Keirin Gold holte. Auch in Roubaix will sie in allen drei Disziplinen an den Start gehen. Bei der EM im schweizerischen Grenchen war die 24-Jährige nicht an den Start gegangen. Auch weil sie in Tokio schwer mit der Erwartungshaltung zu kämpfen gehabt und aus ihrer Sicht fehlenden Anerkennung gehadert hatte.

