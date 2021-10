Hamburger Radsport-Manager Strohband gestorben Stand: 06.10.2021 18:44 Uhr Wolfgang Strohband, der langjährige Manager des früheren Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich, ist tot. Der 83-Jährige erlag in Hamburg einem Krebsleiden.

Strohband, der in der Hansestadt zunächst als Gebrauchtwagenhändler tätig war, machte sich vor allem als Förderer und Manager von Ullrich einen Namen. Nach dem Ende der DDR holte der Unternehmer 1992 Ullrich mit Trainer Peter Becker zur RG Hamburg. Kurz danach nahm die Karriere des Rostockers richtig Fahrt auf: Ullrich wurde 1993 Amateur-Weltmeister, wechselte ins Profilager zum Team Telekom und gewann 1997 als bisher einziger Deutscher die Tour de France.

Vom Autohändler zum Radsport-Manager

Immer an seiner Seite: Strohband, der schon in der 1970er-Jahren Radsportevents veranstaltete und dabei seine Kontakte nutzte, die er als Betreuer der deutschen Straßenfahrer bei den Olympischen Spielen 1976 in Montréal geknüpft hatte. So starteten zum Beispiel 1979 beim Rennen "Rund um die Binnenalster" in Hamburg damalige deutsche Top-Stars wie Dietrich Thurau und Gregor Braun.

Der umtriebige Manager verfolgte ein klares Ziel: "Den Radsport in dieser Stadt populär zu machen. In Stellingen habe ich die Rattles mit Achim Reichel auf der Radrennbahn auftreten lassen. Rock und Radrennen, das war total neu und spektakulär", sagte Strohband im Jahr 2000 in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt".

Knapp 20 Jahre Manager von Ullrich

Der Autohändler wurde bundesweit zur festen Größe in der Radsportszene und in Hamburg zum Vorsitzenden des Radsport-Verbandes gewählt. Im März 2000 verkaufte Strohband seinen Gebrauchtwagenhandel, den er rund 23 Jahre besessen hatte, um sich ganz der Betreuung und Vermarktung Ullrichs zu widmen.

Im Juni 2008 entzog der Hamburger Radsportverband Strohband den Titel des Ehrenvorsitzenden wegen "Meinungsverschiedenheiten im Umgang mit dem Thema Doping". Strohband ging gerichtlich dagegen vor, das Verfahren endete mit einem Vergleich, er behielt den Titel. Im Juli 2011 beendete er die fast zwanzigjährige Zusammenarbeit mit Ullrich. Er wolle kürzertreten und seine Erfahrungen der RG Hamburg sowie talentierten Nachwuchssportlern zukommen zu lassen, hieß es damals.

