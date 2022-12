Hallen-EM in Hamburg: Hockey-Herren stolpern, Damen siegen erneut Stand: 08.12.2022 16:53 Uhr Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem unerwarteten Dämpfer in die Hallen-EM in Hamburg gestartet. Am Donnerstag kam die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen Belgien nicht über ein 4:4 (1:4) hinaus. Besser machten es die Damen, die die Ukraine mit 9:0 (3:0) besiegten.

Für die Herren sah es lange sogar noch schlechter aus. Das Team von Trainer Rein van Eijk hatte zwischenzeitlich bereits mit 1:4 zurückgelegen. Zum Remis kam Deutschland noch dank eines starken Schlussviertels, in dem Philipp Schmid, Paul Doesch und Henrik Mertgens mit ihren Toren den Rückstand egalisierten. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Niklas Bruns erzielt. Auf belgischer Seite ragte Philippe Simar mit drei Treffern heraus.

"Wir sind zu Beginn nicht mit der tiefen Raumdeckung klargekommen und hatten zu viele technische Fehler." Herren-Bundestrainer Rein van Eijk

Am Abend trifft der Titelverteidiger um Rekordnationalspieler Tobias Hauke auf die Niederlande, die ihren Turnierauftakt 8:2 (4:1) gegen Tschechien gewannen. Ebenfalls mit einem Sieg startete Österreich, das sich mit 9:5 (5:2) gegen die Schweiz durchsetzte.

Da sich der A-Kader auf die bevorstehende Feldhockey-WM im Januar in Indien vorbereitet, setzt der DHB in der Halle auf Nachwuchstalente und Hallenspezialisten unter Bundesligaspielern. Dennoch zählt die Auswahl zu den Favoriten auf den Titelgewinn.

"Danas" feiern am zweiten Tag den dritten Sieg

Die deutschen Frauen setzten am Donnerstag hingegen ihre Siegesserie fort. Gegen die Ukraine gewann die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg mit 9:0 (3:0). Dass das Ergebnis so deutlich ausfiel, kam überraschend, war aber verdient. "Wir hatten uns auf eine engere Partie eingestellt. Dass wir sie dann doch so auseinandernehmen, damit hatten wir nicht gerechnet. Das wird morgen gegen Holland aber ein ganz anderer Schnack", betonte Lisa Altenburg.

"Dass wir die Ukrainerinnen so auseinandernehmen, damit hatten wir nicht gerechnet." Führungsspielerin Lisa Altenburg

Die erfahrene Spielerin und ihr Team hatten sich mit zwei klaren Siegen zum Auftakt am Mittwoch Selbstvertrauen getankt. Dem 11:2 gegen die Türkei ließen sie ein 8:0 gegen Österreich folgen. Nun also das 9:0 gegen die Ukraine, beim Pia Maertens mit vier Treffern herausragte. Sonja Zimmermann (2), Altenburg (2) und Franzisca Hauke, mit ihrem ersten Tor bei ihrem letzten Turnier, sorgten für den Kantersieg. Daran hatte auch Nathalie Kubalski großen Anteil. Die Torhüterin zeigte eine starke Leistung und parierte im zweiten Viertel auch einen Strafstoß.

VIDEO: DHB-Frauen gewinnen Auftaktspiel bei Hockey-EM in Hamburg (2 Min)

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 2:3 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 2:3 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 12 Uhr Niederlande - Deutschland 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 18.15 Uhr Österreich - Belgien 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

