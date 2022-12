Hockey-EM: Hauke-Geschwister wollen zum Abschied den Titel Stand: 06.12.2022 14:50 Uhr Für Tobias und Franzisca Hauke beginnt mit dem Start der Hallenhockey-EM am Mittwoch in ihrer Heimatstadt Hamburg der letzte Auftritt auf internationalem Parkett. Bei ihrem Abschied von der Nationalmannschaft könnten die beiden Teams der Geschwister allerdings nicht unterschiedlicher sein.

von Christina Schröder

Noch einmal einen internationalen Titel gewinnen und das vor heimischer Kulisse. Und dann 'Tschüs'! Eigentlich hatten sich Rekord-Nationalspieler Tobias Hauke und seine Schwester Franzisca bereits nach den Olympischen Spielen in Tokio 2021 aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Doch den Einladungen der beiden Bundestrainer zur Europameisterschaft der Frauen und Männer in der Hamburger Sporthalle (7. bis 11. Dezember) konnten beide nicht widerstehen.

Hauke beendet erfolgreiche Karriere

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, die Bühne noch einmal zu haben in Hamburg. Das hatte ich noch nie", sagte der Welthockeyspieler von 2013 vor dem Start der EM, die Corona-bedingt vom Jahresbeginn in den Dezember verschoben werden musste: "Meine Kinder sind jetzt mittlerweile so alt, dass sie das live miterleben können, das macht mich schon stolz."

Nach dieser Hallensaison soll für den 35-Jährigen endgültig Schluss mit Hockey sein. Er ist Olympiasieger von 2008 und 2012, mehrmaliger EM-Gold-Gewinner sowie deutscher Meister, dazu Euro-Hockey-League-Champion mit seinem Heimatclub Harvestehuder THC. Während dieser langen Karriere hatte der Hamburger kein internationales Championat in seiner Heimatstadt.

Männer mit unerfahrenem Team - Frauen routiniert

Bei der EM ist er der mit Abstand erfahrenste Spieler. Da sich der A-Kader auf die bevorstehende Feldhockey-WM im Januar in Indien vorbereitet, setzt Deutschland in der Halle auf Nachwuchstalente und Hallenspezialisten unter Bundesligaspielern, die besonders versierte Hallenspieler sind.

Unterdessen läuft Franzisca Hauke, genannt "Sissy", mit einem sehr erfahrenen Kader auf. Zehn der zwölf Spielerinnen im Team von Bundestrainer Valentin Altenburg haben an Olympischen Spielen teilgenommen.

Neben "Sissy" werden auch ihre Mitstreiterinnen Lisa Altenburg und Langzeit-Kapitänin Janne Müller-Wieland bei dem Turnier verabschiedet. Mit beiden gewann Hauke bei den Spielen in Rio de Janeiro Olympia-Bronze. "Wenn ich mir vorher bewusst mache, dass es vielleicht die letzten Spiele sind, dann habe ich immer noch etwas mehr Freude und Kribbeln", sagt die langjährige Führungsspielerin des Harvestehuder THC, für die es wahrscheinlich auch die letzte Saison mit dem Club werden wird.

Deutsche Teams Favoriten auf EM-Titel

In Hamburg möchte sie an die Hallen-WM 2018 in Berlin anknüpfen: Vor rekordverdächtigen 8.000 Zuschauern wurde "Sissy" Weltmeisterin, ihr Bruder Tobias Zweiter. Bei dieser EM soll es wieder Titel geben - diesmal für beide. Trotz wenig Erfahrung bei den Männern und kaum Vorbereitungszeit für beide Mannschaften sind die deutschen Teams die Top-Favoriten.

In keinem anderen Land hat das Hallenhockey, die kleine Schwester des Feldhockeys, einen so hohen Stellenwert wie in Deutschland. Neben den Gastgebern gilt bei den Männern vor allem Österreich (Hallen-Weltmeister 2018) als Mitfavorit, die Niederländerinnen sind in der Halle wie auf dem Feld die ärgsten Konkurrentinnen der DHB-Frauen.

Neuer Modus bei Hallen-EM

Im neuen Modus, bei dem alle Teams einmal gegeneinander spielen, ehe die K.o.-Phase beginnt, treffen die Frauen am Mittwoch zunächst auf Außenseiter Türkei (13 Uhr). Die Männer starten erst am Donnerstag mit der Partie gegen Belgien (12 Uhr) in die EM.

"Wir wollen in eigener Halle Europameister werden", betont Tobias Hauke. Für die Geschwister ist die EM nach dem jeweils enttäuschenden vierten Platz in Tokio die große Chance, sich mit einem Positiverlebnis und dann noch vor Heimpublikum von ihrem Sport zu verabschieden. "Es ist super selten, dass man diese Gelegenheit als Nationalspieler bekommt", so "Sissy" Hauke. Auch, weil weder Freunde und Familie zuletzt dabei sein konnten, "ist es jetzt umso geiler!"

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 13 Uhr Deutschland - Türkei 17 Uhr Niederlande - Tschechien 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 19.30 Uhr Deutschland - Österreich

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 12 Uhr Niederlande - Deutschland 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 12 Uhr Deutschland - Belgien 17 Uhr Schweiz - Tschechien 18.15 Uhr Österreich - Belgien 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

