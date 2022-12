Hallen-EM in Hamburg: Perfekter Start für deutsche Hockey-Frauen Stand: 07.12.2022 20:50 Uhr Das deutsche Frauen-Nationalteam ist eindrucksvoll in die Hallenhockey-EM in Hamburg gestartet. Am Mittwoch gelang zunächst gegen Debütant Türkei ein deutliches 11:2 (5:1), am Abend folgte ein 8:0 (3:0)-Sieg über Österreich.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ist damit nach dem ersten Tag Tabellenführer vor den Niederlanden und der Ukraine, die beide ebenfalls die Optimalausbeute von sechs Punkten verbuchten.

AUDIO: Müller-Wieland bei EM auf Abschiedstour: "Es bringt Bock" (2 Min) Müller-Wieland bei EM auf Abschiedstour: "Es bringt Bock" (2 Min)

Hallenhockey-Weltmeisterin Lisa Altenburg trug sich gegen die Türkei gleich fünfmal in die Liste der Torschützinnen ein, Anne Schröder, Pia Maertens und Kapitänin Sonja Zimmermann waren jeweils doppelt erfolgreich. Im Duell mit Österreich traf erneut Altenburg (2), Sara Strauss (4), Cecile Pieper und Viktoria Huse markierten die weiteren Tore.

Neuer Modus bei Hallen-EM

Im neuen Modus spielen alle Teams in der Vorrunde einmal gegeneinander, ehe am Sonnabend und Sonntag die K.o.-Phase beginnt. Die Männer starten erst am Donnerstag mit der Partie gegen Belgien (12 Uhr) in die EM.

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 12 Uhr Niederlande - Deutschland 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 12 Uhr Deutschland - Belgien 17 Uhr Schweiz - Tschechien 18.15 Uhr Österreich - Belgien 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.12.2022 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hockey