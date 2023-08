Beachvolleyball in Hamburg: Ludwig/Lippmann scheitern im Viertelfinale Stand: 19.08.2023 18:38 Uhr Beim Beachvolleyball-Turnier am Hamburger Rothenbaum sind Laura Ludwig und Louisa Lippmann im Viertelfinale gescheitert. Svenja Müller und Cinja Tillmann schafften als einziges deutsches Duo den Einzug ins Halbfinale.

Das HSV-Duo Ludwig/Lippmann verlor am Sonnabend gegen Kristen Nuss und Taryn Kloth (USA). Beim 21:13, 15:21, 11:15 waren die beiden Deutschen lange auf Augenhöhe mit dem drittplatzierten Team der Weltrangliste. Die 37-jährige Ludwig und die 28-jährige Lippmann, die erst seit 2022 zusammen spielen, bestätigten trotz der Niederlage ihre ansteigende Form. Anfang des Monats hatten sie bei der Europameisterschaft in Wien die Bronzemedaille gewonnen.

Müller/Tillmann souverän gegen Kanadierinnen

Die US-Amerikanerinnen treffen im Halbfinale am Sonntag auf Svenja Müller und Cinja Tillmann. Das Duo, das in Hamburg trainiert, schaffte am Sonnabend den Einzug ins Halbfinale. Gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson gewannen Müller/Tillmann deutlich mit 22:20, 21:10.

Bei den Männern schaffte kein deutsches Duo den Sprung unter die letzten vier. Mit den in der Hansestadt trainierenden Paul Henning und Sven Winter sowie Nils Ehlers (HSV) und Clemens Wickler (ETV) schieden die letzten verbliebenen Männer aus. Henning/Winter unterlagen Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen mit 14:21, 14:21. Ehlers/Wickler verloren gegen die Brasilianer George/Andre mit 17:21, 19:21.

