Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann sind "hungrig" und wollen nach Paris

Stand: 06.08.2023 13:11 Uhr

Mit der Bronzemedaille bei der Beachvolleyball-EM in Wien haben Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann ihren bislang größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Die Medaille ist ein Schritt auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Nächster Stop ist aber erstmal das Turnier in der Heimatstadt Hamburg.