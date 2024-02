Basketball-Talent Bühner: In Brasilien auf Kurs Olympia? Stand: 06.02.2024 08:52 Uhr Mit gerade einmal 19 Jahren ist Frieda Bühner eine der besten Spielerinnen in der Basketball-Bundesliga und führt ihren Verein Panthers Osnabrück als Kapitänin an. Derzeit ist sie mit dem deutschen Nationalteam in Brasilien und hofft auf das Olympia-Ticket sowie ihren ersten Einsatz für die DBB-Auswahl.

von Irina Gnep

Belém im Amazonasgebiet: In einer Freilufthalle bei über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit schwitzt Frieda Bühner an der Seite ihrer Jugend-Idole wie den Sabally-Schwestern. "Natürlich ist das manchmal ein bisschen surreal. Ich meine, ich bin jetzt gerade in Brasilien, auf der anderen Seite der Welt, unterhalb des Äquators. Da habe ich mir schon gedacht: 'Wow!'", erzählt Bühner dem NDR, ergänzt für eine 19-Jährige aber überraschend cool und abgeklärt: "Ich arbeite ja auch hart dafür, dass ich das so erreichen und erleben kann."

Der Traum von der ersten Olympia-Teilnahme

Mit dem deutschen Nationalteam will die Studentin aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte beim Qualifikationsturnier in Brasilien (8. bis 11. Februar) etwas Großes erreichen: Olympia! Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Damen-Basketballs. "Das wäre einfach unfassbar. Eine wirkliche Ehre und eine Once-in-a-lifetime-Erfahrung", sagt Bühner.

Die Chancen dafür waren nie besser: Vier Teams spielen bei dem Qualifikations-Turnier in Belém, die besten drei sind im Sommer in Paris dabei.

"Mein Ziel ist, viel mitzunehmen und im Training zu zeigen, dass ich hier mitspielen kann auf dem Niveau." Frieda Bühner, Basketball-Nationalspielerin

Mit dem zweimaligen Europameister Serbien, dem WM-Dritten Australien und zum Abschluss Gastgeber Brasilien hat die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) eine schwere Gruppe erwischt, muss sich aber auch nicht verstecken. "Wir können da echt super selbstbewusst reingehen, weil wir ein starkes Team haben", sagt die 1,86 m große Flügelspielerin: "Wir wissen, was wir können."

Auf dem Court mit ihren Teenie-Idolen

Mit Satou Sabally (eine der fünf besten Spielerinnen der vergangenen WNBA-Saison), ihrer Schwester Nyara, die ebenfalls in der nordamerikanischen Profiliga aktiv ist, sowie EuroLeague-Spielerinnen wie Marie Gülich oder Leonie Fiebich (wertvollste Spielerin der spanischen Liga) ist das deutsche Team so stark besetzt wie nie zuvor. "Das ist schon eine große Ehre, mit denen auf dem Court zu stehen", sagt Bühner, die bereits zum dritten Mal für einen Lehrgang der A-Nationalmannschaft nominiert ist (das erste Mal mit 16 Jahren!), bisher aber noch keine Spielzeit erhalten hat.

Mit 19 Jahren Führungsspielerin in Osnabrück

Für die DBB-Auswahl hat sie sich mit ihren herausragenden Leistungen mit ihrem Club, den Panthers Osnabrück, sowie mit den Nachwuchs-Nationalteams empfohlen. Mit den zweitmeisten Punkten und Rebounds in der laufenden Saison zählt sie zu den besten Spielerinnen in der Bundesliga. Im vergangenen Sommer wurde Bühner bei der U19-WM ins All-Star-Team der fünf besten Spielerinnen gewählt, bei der B-EM holte sie mit der U20 Silber und wurde als wertvollste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.

"Frieda ist in ihrer Altersklasse einfach überragend. Sie hat so viel Potenzial, dass sie auch hier beim A-Kader eingeladen ist", sagt Co-Trainerin Sidney Parson, die Bühner schon in der U18 betreut hat: "Sie hat auf jeden Fall eine große Zukunft." Der nächste Schritt könnte die Qualifikation für Olympia sein.

Eine Spielerin wird in Brasilien noch gestrichen

Vor dem Turnier muss Bühner aber noch eine Hürde meistern: 13 Spielerinnen sind in Brasilien dabei, nur 12 können spielen. "Im Training musst du einfach da sein. Das muss man natürlich immer, aber hier vielleicht noch ein bisschen mehr", sagt Bühner. Der Lehrgang sei aber auch so schon ein großer Gewinn: "Ich lerne immer extrem viel. Mein Ziel ist, viel mitzunehmen und im Training zu zeigen, dass ich hier mitspielen kann auf dem Niveau."

Am Mittwoch muss Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihren Kader bekannt geben. Einen Tag später (21 Uhr, MEZ) steht dann das Auftaktspiel gegen Serbien an - vielleicht mit Frieda Bühner.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 06.02.2024 | 10:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball