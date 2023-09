Basketball: Schröder, Theis &. Co verzücken die Sportnation Stand: 09.09.2023 12:51 Uhr Nach dem begeisternden Halbfinalerfolg gegen die USA hat das deutsche Basketball-Nationalteam am Sonntag WM-Gold vor Augen. Anteil am Erfolg haben in Kapitän Dennis Schröder sowie Daniel Theis und Justus Hollatz auch drei Norddeutsche

"Nur für den Fall, dass Sie es noch nicht gehört haben: eine Sensation bei der Basketball-Weltmeisterschaft" - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete am Freitag in Berlin das Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue mit diesen Worten - und machte damit mehr als deutlich, wie das 113:111-Spektakel der deutschen Basketballer im WM-Halbfinale gegen Topfavorit USA einzuordnen ist.

Die Auswahl des deutschen Basketball-Bundes (DBB) greift nach sieben Siegen in sieben Partien nun nach WM-Gold - und dennoch versucht das als überragendes Kollektiv gefeierte Team, den neuen Rummel bestmöglich auszublenden: "Ein Sieg gegen die USA ist sehr, sehr geil, aber wir haben noch ein Spiel. Wir müssen trotzdem fokussiert bleiben und gegen starke Serben spielen", sagte Kapitän Schröder vor dem Endspiel am Sonntag (14.40 Uhr, in der Audio-Vollreportage bei sportschau.de).

Kapitän Schröder lässt Kritiker verstummen

Der 29 Jahre alte gebürtige Braunschweiger, der in den vergangenen Jahren sehr viel Kritik einstecken musste, könnte derjenige werden, der in der Mall of Asia Arena auf den Philippinen die WM-Trophäe nach oben reckt. Es wäre nach EM-Gold 1993, WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005 und Bronze bei der EM in Berlin im Vorjahr der bedeutendste Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs.

"Das ist WM-Halbfinale. Enjoy the shit." Dennis Schröder vor der USA-Partie

Beim Turnier stritt sich Schröder vor laufenden Kameras mit seinem alten Kumpel Daniel Theis. Alles Schnee von gestern. Der Point Guard ist der Anführer eines tollen Kollektivs, spielt abgesehen von der schwachen Vorstellung im Viertelfinale gegen Lettland eine glänzende WM, zieht die Fäden, punktet stark. Die Mannschaft hat sich dem begnadeten Spielmacher, der in der nordamerikanischen Profiliga bei den Toronto Raptors unter Vertrag steht, komplett verschrieben. "Wir würdigen Dennis als deutsches Basketball-Land nicht genug", stellte Power Forward Moritz Wagner fest. Bemerkenswert ist Schröders Bereitschaft, seit Jahren stets fürs Nationalteam aufzulaufen.

Theis: "Bester Spieler, über den niemand spricht"

Abnehmer für Schröders Vorlagen in der Offensive ist Theis. Der 31 Jahre alte Center aus Salzgitter kommt aus einer frustrierenden Phase, in der er in der NBA bei den Indiana Pacers monatelang auf der Bank saß. Im Nationalteam wurde er schnell wichtig, die WM in Asien erlebt nach Expertenmeinung den besten Daniel Theis aller Zeiten.

Bundestrainer Gordon Herbert nannte ihn den "besten Spieler, über den niemand spricht". Theis ist auch defensiv ein Anker und abseits des Feldes der beste Kumpel des Kapitäns. Der "Big Man" ist nach eigenen Angaben so fit "wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr" - und liefert.

Hollatz, der kommende Mann

Und dann wäre da ja noch Justus Hollatz, der bei der WM bislang nur eine Nebenrolle spielt. Dem 22-Jährigen, der bei den Hamburg Towers zum Nationalspieler avancierte, dürfte im deutschen Team aber die Zukunft nach der Ära Schröder gehören.

Wie bei der EM ist Hollatz hinter Schröder und Maodo Lo die Nummer drei im Aufbau, doch ihm gehört die Zukunft. "Juice" ist da, wenn er gebraucht wird. Der Point Guard läuft in der kommenden Saison für Anadolu Efes in Istanbul auf - nach einem Intermezzo in Spanien hat der Hamburger den Sprung in die internationale Klasse geschafft.

