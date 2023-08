Hollatz nach Istanbul: Hamburger wechselt zum zweiten Mal in einem Sommer Stand: 23.08.2023 10:22 Uhr Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz vollzieht in diesem Sommer überraschend einen zweiten Clubwechsel. Der langjährige Profi der Towers Hamburg wird in Zukunft in der Türkei auf Korbjagd gehen.

Hollatz, der im Kader von Bundestrainer Gordon Herbert für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht, spielt in der kommenden Saison dort für den Spitzenclub Anadolu Efes. Die Istanbuler leihen den 22 Jahr alten Aufbauspieler von Olimpija Ljubljana aus - das slowenische Team hatte Hollatz erst im Juni verpflichtet.

Einsatz von Hollatz im ersten WM-Spiel fraglich

Am Mittwoch bestätigte Ljubljana den kurzfristigen Abgang des Profis, der in der vergangenen Saison noch in Spanien für CB Breogan aufgelaufen war. Laut "Hamburger Abendblatt" beinhaltet die Einigung mit Anadolu nun die Option auf eine weitere Leihe sowie für einen Kauf. Bei der WM könnte Hollatz das Auftaktspiel am Freitag gegen Co-Gastgeber Japan (14.10 Uhr) wegen einer Knöchelblessur aus der Vorbereitung verpassen.

