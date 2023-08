Bahnrad-WM: Keirin-Bronze für Friedrich

Stand: 06.08.2023 21:51 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat am Sonntag bei der Bahnrad-WM den dritten Keirin-Titel in Folge verpasst, holte aber in Glasgow ihre dritte Medaille. Die 23-Jährige aus dem mecklenburgischen Dassow gewann Bronze.